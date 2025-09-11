Interrompete gli attacchi in evoluzione grazie a una sicurezza più intelligente
La maggior parte dei WAF ha difficoltà a tenere il passo con l'evoluzione delle minacce che rendono applicazioni e API vulnerabili ad attacchi zero-day, abuso delle API e sofisticate frodi DDoS o basate su bot. Molti team addetti alla sicurezza devono aggiornare manualmente le regole, ottimizzare i criteri e aggiungere strumenti di terze parti per garantire la protezione; in questo modo i tempi di risposta rallentano e aumentano i falsi positivi.
Akamai Adaptive Security Engine fornisce una protezione automatica e in tempo reale in tutti gli ambienti edge, cloud e ibridi. Infatti, aggiorna costantemente i criteri di sicurezza in base all'intelligence sulle minacce globali, garantendo la protezione dalle 10 principali vulnerabilità riportate nell'elenco OWASP, dalle CVE e dallo sfruttamento delle vulnerabilità API. App & API Protector Hybrid estende le protezioni di WAF oltre la CDN, fornendo protezione sia al traffico nord-sud che est-ovest, per realizzare una strategia di sicurezza unificata.