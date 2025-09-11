Garantite la disponibilità e le prestazioni senza compromessi

Molti WAF fanno affidamento su controlli della velocità statici e regole del traffico rigide che determinano falsi positivi, rallentamenti delle applicazioni e falle di sicurezza durante gli eventi a traffico elevato o gli attacchi DDoS. Le organizzazioni hanno spesso bisogno di strumenti DDoS separati che comportano un aumento della complessità e dei costi.

L'approccio edge-first di Akamai blocca le minacce prima che raggiungano la vostra infrastruttura, eliminando la necessità di ulteriori strumenti per limitare la velocità. App & API Protector rileva e mitiga automaticamente gli attacchi in tempo reale alle app e alle API per i vettori di minacce OWASP, nonché attacchi bot e DDoS. Grazie alla valutazione intelligente delle minacce e alle protezioni con ottimizzazione automatica, la sicurezza si adatta in maniera dinamica, garantendo il massimo tempo di attività ed experience digitali senza interruzioni. Inoltre, è possibile migliorare l'agilità portando le protezioni WAF di Akamai al di fuori dell'edge e in ambienti on-premise, cloud ibridi e multi-CDN ottenendo una strategia di sicurezza semplificata e unificata.