Detenga los ataques web, proteja las API y bloquee los bots automáticamente

Disfrute de la seguridad galardonada de Akamai, ahora con hasta 9 meses de servicio y migración de expertos gratuitos

Diseñada para equipos que ya no utilizan WAF tradicionales

Descubra cómo las empresas modernas están mejorando su seguridad sin asumir riesgos:

  • Libérese de las preocupaciones de día cero: Active la protección mediante reglas rápidas para garantizar la seguridad de su empresa y disfrutar de una mayor tranquilidad.
  • Simplifique las operaciones: Sustituya los conjuntos de reglas que requieren intervención por soluciones de seguridad automatizadas que protegen en todo el panorama de amenazas.
  • Elimine los obstáculos: Implemente la protección WAF en cualquier entorno, ya sea local, multinube o externo a la red de distribución de contenido (CDN).

  • Amplíe fácilmente: Aborde los principales retos de seguridad con herramientas avanzadas y personalizadas sin añadir complejidad.

Oferta por tiempo limitado

Disfrute de más seguridad por menos dinero. Cambie a Akamai y obtenga:

*La oferta solo está disponible para nuevos clientes. Se aplican términos y condiciones. 

¿9 meses le parece mucho tiempo? Empiece con una prueba gratuita de 30 días

Escuche lo que dicen nuestros clientes

Gartner Peer Insights

★ ★ ★ ★ ★

"Lo mejor del sector. La interfaz de usuario es fácil de usar y ofrece opciones de personalización según sea necesario".

Asociado de seguridad de TI y gestión de riesgos, aseguradora

Adidas Logo

Director sénior de ingeniería de plataformas, Adidas

"Akamai no solo proporciona soluciones de seguridad, sino que permite a las empresas prosperar. Con sus soluciones de mitigación de bots, estamos capacitados para proteger nuestra plataforma al tiempo que garantizamos una experiencia fluida y de alto rendimiento para clientes reales".

Zalando Logo

Director de ingeniería, Zalando

"La incorporación de la inteligencia de Akamai ha sido clave para desarrollar nuestra estrategia de ciberseguridad y garantizar una experiencia de compra increíble".

GARTNER® es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y PEER INSIGHTS™  es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. La insignia GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS' CHOICE es una marca comercial y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se usa aquí con su permiso. Todos los derechos reservados. Gartner Peer Insights incluye opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, que no deben interpretarse como declaraciones de hecho ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación a un fin específico.