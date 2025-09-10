Detenha ataques em evolução com uma segurança mais inteligente

A maioria dos WAFs não consegue acompanhar as ameaças em evolução, deixando as aplicações e APIs vulneráveis a ataques de dia zero, violações de APIs e fraudes sofisticadas executadas por DDoS ou bots. Muitas equipes de segurança devem atualizar as regras, ajustar as políticas e adicionar ferramentas de proteção externas manualmente, reduzindo os tempos de resposta e aumentando os falsos positivos.

O Akamai Adaptive Security Engine oferece proteção automatizada em tempo real em ambientes de edge, nuvem e híbridos. Ele atualiza continuamente as políticas de segurança com base na inteligência global contra ameaças, protegendo contra os riscos do OWASP Top 10, CVEs e explorações de APIs. O App & API Protector Hybrid estende as proteções de WAF para além da CDN, protegendo o tráfego norte-sul e leste-oeste para uma postura de segurança unificada.