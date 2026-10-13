En esta universidad de investigación líder, que ofrece doctorados en varias disciplinas, la conectividad no es solo una expectativa, es una necesidad. Los estudiantes, el profesorado y el personal dependen de un acceso ininterrumpido a los cursos, la investigación y las operaciones diarias. Con Akamai Edge DNS, el equipo de servicios de red del centro superó el formidable desafío de permitir un acceso a Internet seguro y sin interrupciones ante el creciente tráfico y las amenazas online.
"Hasta que uno no experimenta una interrupción, da por sentado que el DNS funciona. Con Edge DNS, tenemos la visibilidad, la seguridad y la tranquilidad necesarias para mantener nuestra universidad conectada las 24 horas del día, los 7 días de la semana".— Director adjunto de Servicios de red
Protección de la columna vertebral de un campus que da prioridad a lo digital
Satisfacer las demandas de una red siempre activa
En el acelerado entorno digital actual, los estudiantes esperan una conectividad permanente, y sus padres invierten mucho en educación, por lo que una infraestructura de red fiable es tan esencial como los recursos del aula. Además, las admisiones, la recaudación de fondos y los eventos de inicio en directo dependen de servicios DNS fiables. Sin embargo, a medida que la escuela adoptó una estrategia que daba prioridad a la nube, los costes de mantener la fiabilidad se dispararon.
Además del desafío, el DNS, la columna vertebral de la conectividad a Internet, se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor. Aunque la universidad no se había enfrentado a interrupciones importantes, el aumento de las ciberamenazas, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) por motivos políticos y el riesgo de sufrir tiempos de inactividad eran grandes.
"Un DNS es inherentemente vulnerable y necesitábamos una solución que nos pudiera proteger sin arruinarnos", explicó el director adjunto de Servicios de red.
Disfrute de la tranquilidad que proporciona Edge DNS
Hace años, un ataque DDoS afectó al centro, amenazando con interrumpir los servicios esenciales. La universidad mitigó el riesgo con Akamai Prolexic, al que se suscribió a través del consorcio Northern Crossroads (NoX), un recurso de confianza para las instituciones regionales de educación superior.
En busca de una solución asequible, escalable y segura para una seguridad de DNS sólida, la universidad volvió a recurrir a NoX. "NoX hace que la protección de DNS de alta calidad sea accesible incluso cuando se tiene un presupuesto limitado", añadió.
La universidad adoptó Edge DNS con sus funciones de seguridad y automatización hace más de cinco años. "Una de las grandes ventajas de Edge DNS es que se configura y se ejecuta automáticamente", dijo el director adjunto.
Edge DNS permitió al equipo de servicios de red automatizar tareas repetitivas, como las actualizaciones de registros de DNS y la gestión de zonas, y descansar tranquilo sabiendo que la solución incluye protección integrada contra ataques DDoS y vulnerabilidades de DNS. "Akamai ha sido testigo de las mayores amenazas y ataques, y nos proporciona la seguridad adicional que necesitamos. Duermo tranquilo por la noche sabiendo que Akamai nos guarda las espaldas", añadió el director adjunto.
Controlar el tráfico creciente con facilidad
Con Edge DNS, la universidad gestionó el creciente tráfico de DNS, que recientemente superó los mil millones de consultas al día, sin problemas de rendimiento. "El DNS es el sistema nervioso central de todo", recalcó el director adjunto, subrayando su papel fundamental en la infraestructura del campus.
Edge DNS también permitió al equipo supervisar los patrones de tráfico, analizar rápidamente los posibles problemas y recibir alertas instantáneas. El centro de control centralizado proporciona un solo panel de control para obtener una visibilidad completa, lo que ayudó al equipo a diferenciar entre amenazas reales y picos de tráfico rutinarios. "Obtenemos la información y las alertas necesarias para identificar de forma proactiva amenazas potenciales y descartar problemas inocuos", continuó el director adjunto.
Un partner de confianza para el futuro
Más allá de sus ventajas técnicas, la universidad valoró el servicio de atención al cliente de primer nivel de Akamai. "La asistencia técnica es una especie en extinción en tecnología, pero el equipo de Akamai siempre es profesional", afirmó, recordando cómo se resolvió rápidamente un problema de transferencia de zona DNS.
¿Y cuando se trata de desafíos futuros? El equipo de servicios de red confía en que Edge DNS seguirá satisfaciendo sus necesidades. "Si tenemos que cambiar nuestra estrategia de DNS local, tengo plena confianza en que Akamai podrá gestionar todo lo que le encarguemos".
Para otras instituciones que estén considerando una solución DNS segura y escalable, el consejo del director adjunto es claro: "Edge DNS es como Porsche en el sector automovilístico: De alta calidad, fiable y diseñado para ofrecer el máximo rendimiento. Con Akamai, solo hay ventajas".
Con ese fin, subrayó que la cúpula de su universidad nunca ha cuestionado la inversión en Edge DNS. "No tengo que justificar el coste de Edge DNS. Todo el mundo sabe que Akamai es un proveedor líder y Edge DNS es un valor insuperable para un servicio con acceso ininterrumpido", concluyó el director adjunto.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.