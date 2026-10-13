En el acelerado entorno digital actual, los estudiantes esperan una conectividad permanente, y sus padres invierten mucho en educación, por lo que una infraestructura de red fiable es tan esencial como los recursos del aula. Además, las admisiones, la recaudación de fondos y los eventos de inicio en directo dependen de servicios DNS fiables. Sin embargo, a medida que la escuela adoptó una estrategia que daba prioridad a la nube, los costes de mantener la fiabilidad se dispararon.

Además del desafío, el DNS, la columna vertebral de la conectividad a Internet, se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor. Aunque la universidad no se había enfrentado a interrupciones importantes, el aumento de las ciberamenazas, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) por motivos políticos y el riesgo de sufrir tiempos de inactividad eran grandes.

"Un DNS es inherentemente vulnerable y necesitábamos una solución que nos pudiera proteger sin arruinarnos", explicó el director adjunto de Servicios de red.