Zalando, una de las grandes empresas del retail online en Europa, conecta a millones de clientes, marcas y partners de 25 países. Desde sus humildes comienzos como zapatería online con sede en Berlín en 2008, ha evolucionado hasta convertirse en la plataforma europea de moda y estilo de vida de referencia, que presta servicio a más de 50 millones de usuarios activos. Sin embargo, el gran éxito viene acompañado de prestar una gran atención, especialmente a los agentes maliciosos. Zalando recurrió a Akamai, su partner de confianza, con el fin de detectar los ciberataques y protegerse ante ellos en un panorama de amenazas en constante evolución, y todo ello sin interrumpir la experiencia del cliente.
“Siempre hemos priorizado la combinación de datos de varias fuentes para impulsar nuestra toma de decisiones. La incorporación de la inteligencia de Akamai ha sido clave para desarrollar nuestra estrategia de ciberseguridad y garantizar una experiencia de compra increíble".— Director de ingeniería, Zalando
Innovación continua en la experiencia de compra
La lucha contra el uso indebido de cuentas
A medida que los ataques sofisticados, como el uso indebido de cuentas, se vuelven cada vez más complejos y difíciles de detectar, pueden afectar a los clientes legítimos de Zalando y a sus experiencias de compra. Dado que estos sofisticados métodos representan una amenaza significativa, especialmente durante la venta de artículos exclusivos, Zalando trató de fortalecer aún más sus defensas. En consonancia con una estrategia más amplia de combinar su infraestructura y herramientas con soluciones de mercado, Zalando encargó a su equipo de expertos en infraestructura que evaluara las tecnologías potenciales e implementara la que mejor se adaptara a las necesidades de la empresa.
Un equilibrio entre la seguridad y la experiencia del cliente
El equipo llegó a la conclusión de que, para hacer frente a estos desafíos, Zalando debía estrechar su colaboración con Akamai integrando Account Protector en su ecosistema de seguridad. “Pensamos en crear nuestras propias herramientas, pero era algo difícil de justificar cuando se puede aprovechar una solución probada de un partner de confianza”, declara uno de los principales ingenieros de Zalando.
Account Protector ofrece una evaluación de riesgos para los usuarios basada en más de 50 indicadores y un enfoque matizado en la seguridad. Al integrar esta solución de Akamai con su infraestructura existente, Zalando puede utilizar una completa clasificación del riesgo junto con sus actuales medidas de detección de bots.
Con Akamai Account Protector, Zalando pudo reforzar sus defensas, al tiempo que ofrecía una experiencia de compra inigualable. La implementación tuvo unos resultados impresionantes: la precisión de la detección de amenazas de Zalando ha mejorado gracias a la distinción entre los agentes maliciosos y los auténticos clientes. Para Zalando ha supuesto una situación “win-win”: un viaje sin problemas para los clientes auténticos y una sólida barrera contra los bots maliciosos.
Fortalecimiento de su estrategia basada en datos
Más allá de la detección mejorada, Account Protector proporcionó a Zalando información más detallada sobre los patrones de comportamiento de los usuarios. Este conocimiento les permitió tomar decisiones de seguridad más informadas y resolver mejor los casos de los clientes individuales. Debido a la flexibilidad de la solución, Zalando puede alejarse de las decisiones binarias de permitir/denegar y adaptar en su lugar medidas de seguridad basadas en evaluaciones de riesgos integrales.
Como una de las empresas más orientadas a los datos de Europa, Zalando es consciente del valor de la información inteligente. “Siempre hemos priorizado la combinación de datos de varias fuentes para impulsar nuestra toma de decisiones. La incorporación de la inteligencia de Akamai ha sido clave para desarrollar nuestra estrategia de ciberseguridad y garantizar una experiencia de compra increíble”, concluye uno de los responsables de ingeniería de Zalando.
Acerca de Zalando
Fundada en Berlín en 2008, Zalando está construyendo el ecosistema paneuropeo líder del e‑commerce de moda y estilo de vida en torno a dos vectores de crecimiento: empresa a cliente (B2C) y empresa a empresa (B2B). En el vector B2C, ofrecemos una experiencia de compra multimarca inspiradora y de calidad para productos de moda y estilo de vida a unos 50 millones de clientes activos en 25 mercados. En el B2B, utilizamos nuestra infraestructura logística, software y capacidades de servicio para ayudar a las marcas y retailers a administrar y ampliar todo su negocio de e‑commerce, tanto dentro como fuera de Zalando. Como ecosistema, Zalando pretende permitir un cambio positivo en el sector de la moda y el estilo de vida.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.