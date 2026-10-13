El equipo llegó a la conclusión de que, para hacer frente a estos desafíos, Zalando debía estrechar su colaboración con Akamai integrando Account Protector en su ecosistema de seguridad. ​​“Pensamos en crear nuestras propias herramientas, pero era algo difícil de justificar cuando se puede aprovechar una solución probada de un partner de confianza”, declara uno de los principales ingenieros de Zalando.

Account Protector ofrece una evaluación de riesgos para los usuarios basada en más de 50 indicadores y un enfoque matizado en la seguridad. Al integrar esta solución de Akamai con su infraestructura existente, Zalando puede utilizar una completa clasificación del riesgo junto con sus actuales medidas de detección de bots.

Con Akamai Account Protector, Zalando pudo reforzar sus defensas, al tiempo que ofrecía una experiencia de compra inigualable. La implementación tuvo unos resultados impresionantes: la precisión de la detección de amenazas de Zalando ha mejorado gracias a la distinción entre los agentes maliciosos y los auténticos clientes. Para Zalando ha supuesto una situación “win-win”: un viaje sin problemas para los clientes auténticos y una sólida barrera contra los bots maliciosos.