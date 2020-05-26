X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
PRESS RELEASE

Akamai、Page Integrity Manager のリリースでクレジットカード情報のスキミングや巧妙な Magecart 型攻撃対策を支援

ブラウザー内の脅威を検知する新しいソリューション、疑わしい悪性スクリプトのふるまいを自動的に特定

Cambridge, MA | May 26, 2020

Share

安全なデジタル体験を実現するインテリジェント・エッジ・プラットフォームを提供する Akamai は本日、 Page Integrity Managerのリリースを発表しました。Page Integrity Manager は、ユーザーデータの窃取や、ユーザー体験の低下を引き起こす悪質なスクリプトを特定するように設計された、ブラウザー内の脅威検知ソリューションです。Magecart グループによって広まり、今や他の攻撃者にも使われるようになった悪性 Web ページスクリプトの攻撃ベクトルは増加傾向を見せており、頻繁にデータ漏えいに使われています。

一般的な Web サイトには数十ものサードパーティのソースが含まれています。そして、その多くはユーザーのブラウザー内でスクリプトを実行します。サードパーティのスクリプトは、支払いに使われる機密情報ページや口座管理、個人情報フォームなど、現在の Web サイトでは当然とされる動的なユーザー体験に欠かせません。ところが、こうしたスクリプトはサードパーティによって供給および管理されているため、セキュリティチームからの可視性と制御性がほとんどありません。

Akamai の Page Integrity Manager は、貴重なリソースを認識し、疑わしいふるまいを検知し、悪性のアクティビティをブロックすることで、Web スキミング、フォームジャッキング、Magecart 攻撃などの JavaScript の脅威から Web サイトを保護するよう設計されています。Page Integrity Manager は疑わしいスクリプトの活動をリアルタイム検知することで、Magecart のような目立たないサプライチェーン攻撃が発生した際により効果的な撃退法を提供します。

「小売、メディア、サービスを中心にさまざまな業界において、Web スキミング攻撃の発生数は高い水準で推移しています」、と Akamai で Security Researcher を務める Steve Ragan は述べています。「最近の 7 日間を対象に、1 億 1,000 万ページビュー全体で実行された約 50 億回の JavaScript を分析したところ、約 1,000 個の脆弱性を発見しました。いずれも機微なユーザーデータの窃取につながる恐れがあるものばかりです」。

最近 FBI が発表した報告によると、Web スキミングは 7 年近く監視対象になっているにもかかわらず、サイバー犯罪者はマルウェアをオンライン共有し、より巧妙化しており、犯罪件数は増加しています。

「Web ページのスクリプトは、もともと極めて動的なものです。特にサードパーティのスクリプトは不透明なため、防御が難しい新たな攻撃ベクトルが生まれています」、と Akamai の Web Security 部門 Vice President of Products である Raja Patel は述べています。「Page Integrity Manager なら、ファーストパーティ製、サードパーティ製のスクリプトを含め、さまざまなスクリプトのリスク管理に必要な可視性と、それぞれの企業に適したビジネスの決定を下すのに必要となる実用的な情報を得ることができます」。

Page Integrity Manager について詳しくは、 当社 Web サイトをご覧ください。その他の Web アプリケーションソリューションを使ったレイヤー追加については、 セキュリティソリューションをご覧ください。

 

Akamai について

Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

広報連絡先

その他のプレスリリース

プレスリリース

Akamai、Gartner 社の「Critical Capabilities for Cloud Web Application Firewall Services」レポートにおいて、2 年連続最高スコアを獲得

Akamai Technologies, Inc. は、Gartner 社の 2019 年「Critical Capabilities for Cloud Web Application Firewalls Services」レポートにおいて、API セキュリティとウェブスケールの基幹業務アプリケーションの 2 つのユースケースで 2 年連続で最高点をマークし、公開されているウェブアプリケーションのユースケースでは、12 プロバイダー中 3 位にランキングされたことを発表しました。
続きを読む
プレスリリース

アカマイ、ガートナー社の「Magic Quadrant For Web Application Firewalls」でリーダーに位置づけ | Akamai

アカマイ、ガートナー社の「Magic Quadrant For Web Application Firewalls」でリーダーに位置づけ
続きを読む
プレスリリース

Akamai、独立系調査企業にマイクロセグメンテーションの「リーダー」と評価される | Akamai

Akamai は本日、「Forrester New Wave™: Microsegmentation, Q1 2022」で「リーダー」の評価を獲得したことを発表しました。
続きを読む