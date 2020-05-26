Akamai ayuda a combatir la clonación de tarjetas de crédito y los sofisticados ataques de tipo Magecart con Page Integrity Manager

Akamai, la gran plataforma inteligente en el Edge para proteger y proporcionar experiencias digitales, ha anunciado hoy el lanzamiento de Page Integrity Manager, una solución de detección de amenazas integrada en el navegador diseñada para descubrir scripts en riesgo que se podrían utilizar para robar datos de usuario o afectar a la experiencia de este. Inicialmente popularizado por los grupos Magecart y ahora aprovechado por otros atacantes, el vector de ataque de scripts de páginas web maliciosos está creciendo y se ha convertido en una fuente frecuente de filtraciones de datos.

Un sitio web típico se basa en decenas de fuentes ajenas, y muchas de ellas hacen que se ejecuten scripts en los navegadores del usuario. Los scripts de terceros son esenciales para la experiencia de usuario dinámica que se espera de los sitios web modernos, incluidas las páginas de información confidencial utilizadas para formularios de pagos, gestión de cuentas e información personal. Sin embargo, los equipos de seguridad tienen poca visibilidad o control sobre esos scripts proporcionados y mantenidos por terceros.

Akamai diseñó Page Integrity Manager para proteger los sitios web de amenazas JavaScript, como el robo de información web, el formjacking y los ataques de Magecart, mediante la identificación de recursos vulnerables, la detección de comportamientos sospechosos y el bloqueo de actividades maliciosas. Al detectar la actividad de scripts sospechosos en tiempo real, Page Integrity Manager ofrece una forma más eficaz de derrotar los ataques ocultos a la cadena de suministro, como Magecart, cuando se producen.

“Sigue habiendo un gran número de ataques de robo de información web en numerosos sectores, fundamentalmente en los de retail, multimedia y hostelería”, afirmó Steve Ragan, experto en seguridad de Akamai. “Recientemente y durante un periodo de siete días, analizamos casi cinco mil millones de ejecuciones de javascript en 110 millones de visualizaciones de páginas y detectamos alrededor de mil vulnerabilidades, cualquiera de las cuales podría traducirse en el robo de datos confidenciales de usuarios”.

Recientemente, el FBI informó de que el robo de información web ha estado en su punto de mira desde hace casi siete años, pero este delito está creciendo porque los ciberdelincuentes comparten el malware online y cada vez es más sofisticados.

“Por naturaleza, los scripts de páginas web son muy dinámicos. Los scripts de terceros son especialmente opacos, lo que crea un nuevo vector de ataque del que es difícil defenderse”, comentó Raja Patel, vicepresidente de productos y seguridad web de Akamai. “Page Integrity Manager ofrece a los clientes la visibilidad que necesitan para gestionar los riesgos relacionados con los scripts, incluidos los scripts propios y de terceros, con los datos prácticos necesarios para tomar decisiones comerciales específicas para su organización”.

Para obtener más información sobre Page Integrity Manager, visite nuestro sitio web aquí. Para combinarlo con otras soluciones de aplicaciones web, consulte el conjunto de soluciones de seguridad deAkamai.