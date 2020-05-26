Akamai aiuta a contrastare i sofisticati attacchi di tipo Magecart per il furto dei dati delle carte di credito con Page Integrity Manager

Akamai, la piattaforma edge intelligente per la protezione e la delivery di experience digitali, ha annunciato oggi il lancio di Page Integrity Manager, una soluzione di rilevamento delle minacce interne al browser progettata per individuare gli script compromessi eventualmente utilizzati per rubare i dati degli utenti o per influire negativamente sulle user experience. Resi inizialmente popolari dai gruppi di hacker Magecart e ora utilizzati da altri criminali, gli attacchi sferrati tramite script di pagine web dannosi stanno aumentando e sono diventati una fonte frequente di episodi di violazione dei dati.

Solitamente, un sito web si affida a dozzine di fonti di terze parti, molte delle quali causano l'esecuzione di script nei browser degli utenti. Gli script di terze parti sono fondamentali per garantire le dinamiche user experience che i clienti si aspettano di trovare nei moderni siti web, che includono le pagine contenenti le informazioni sensibili utilizzate per i pagamenti, la gestione degli account e i moduli per l'inserimento di dati personali. Tuttavia, i team addetti alla sicurezza hanno poca visibilità o un controllo ridotto su questi script forniti e gestiti da terze parti.

Akamai ha progettato la soluzione Page Integrity Manager per proteggere i siti web dalle minacce Javascript, come attacchi di web skimming, form jacking e Magecart, identificando le risorse più vulnerabili, rilevando i comportamenti sospetti e bloccando le attività dannose. Rilevando le attività di script sospetti in tempo reale, Page Integrity Manager offre un modo più efficace per sconfiggere gli attacchi alla supply chain difficili da rilevare, come Magecart, quando si verificano.

"Il volume degli attacchi di web skimming rimane costantemente elevato nei confronti di vari settori, in particolar modo nel settore retail, media e alberghiero", ha affermato Steve Ragan, Security Researcher di Akamai. "Negli ultimi sette anni, abbiamo analizzato quasi cinque miliardi di codici Javascript eseguiti su 110 milioni di pagine visualizzate, registrando circa un migliaio di vulnerabilità, nessuna delle quali ha causato il furto di dati sensibili degli utenti".

Recentemente, l'FBI ha segnalato che gli attacchi di web skimming sono stati tenuti sotto controllo per quasi sette anni, ma stanno aumentando perché i cybercriminali condividono i malware online, diventando, al contempo, più sofisticati.

"Gli script delle pagine web sono intrinsecamente molto dinamici e gli script di terze parti sono particolarmente opachi, nel senso che creano un nuovo vettore di attacco difficile da contrastare", ha affermato Raja Patel, vicepresidente del reparto Products, Web Security di Akamai. "Page Integrity Manager offre ai nostri clienti la visibilità necessaria per gestire i rischi provenienti dagli script, inclusi quelli dei siti web visualizzati e di terze fino a n parti, con informazioni utili per prendere le decisioni aziendali più appropriate per la loro organizzazione.

Per ulteriori informazioni su Page Integrity Manager, visitate il nostro sito web qui. Per informazioni sull'integrazione con altre soluzioni per applicazioni web, visitate la pagina sulla suite di sicurezza di Akamai.