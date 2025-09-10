Akamai Adaptive Media Player 2：Bitmovin と Akamai、ストリーミングの新たな標準を確立

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）と Bitmovin は、Bitmovin のテクノロジーを搭載した次世代の Akamai Adaptive Media Player（AMP2）の提供をまもなく開始することを発表しました。2025 年 10 月 1 日に正式に提供が開始される AMP2 は、動画再生パフォーマンス、分析、デバイスカバレッジの新たな標準となり、オーバー・ザ・トップ (OTT) プラットフォーム、D2C サービス、行政機関、グローバルブランドなど、多様な業界の Akamai のお客様が高品質な視聴体験を大規模に提供できるよう支援します。

Bitmovin の CEO 兼共同創業者である Stefan Lederer 氏は「Adaptive Media Player 2 は、Akamai との長年にわたるパートナーシップから生まれたエキサイティングな進化です」 「Bitmovin の高度な再生および分析テクノロジーを Akamai のメディアプレーヤーの中心に組み込むことで、お客様がより多くのデバイスにリーチし、深い知見を獲得し、優れたストリーミング体験を大規模に提供できるよう支援します。ストリーミングをシンプル化し、パフォーマンスの水準を引き上げるという共通のミッションを掲げる両社にとって、AMP2 は大きな進歩です」と述べています。

AMP2 は、Bitmovin と Akamai の 6 年間にわたる緊密な連携をもとに、Bitmovin のトップクラスの Player、Analytics、Stream Lab テクノロジーと、Akamai のワールドクラスのコンテンツデリバリーおよびクラウド・コンピューティング・インフラを組み合わせた製品です。その結果、既存の Adaptive Media Player のお客様向けのシームレスな移行をサポートする、強力で将来性のあるメディアプレーヤーが生まれました。

AMP2 は、Akamai Cloud を基盤とするソリューションを増やすことを目指す、Bitmovin と Akamai の広範な戦略的取り組みの一環として提供を開始します。Bitmovin は以前、Akamai Cloud 内で自社の Live Encoding サービスと VOD Encoding サービスがネイティブに利用可能になることを発表しました。これにより、お客様は Akamai のコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）と緊密に統合されたスケーラブルで高性能な動画ワークフローにアクセスできるようになりました。さらに、今後は Bitmovin の Analytics も Akamai Cloud 内で利用可能になります。

Akamai の Product Management 担当 Senior Vice President である Jon Alexander は「当社は、Bitmovin の動画再生、分析、およびデバイスのサポートを最大限に活用し、次世代の Adaptive Media Player を強化しています」「Bitmovin と当社が協力して開発したスマートなプレーヤーにより、リアルタイムで適応し、ユーザー体験をより明確に可視化し、複雑な視聴デバイスやプラットフォームに対応し、大規模なストリーミングの課題に対処しています。グローバルに分散された Akamai Cloud を基盤にこれらの機能を運用しているため、ストリーミングプロバイダーは、より視聴者に近い場所から可能な限り最高の体験を提供できるようになります」と述べています。

AMP2 の主な機能

幅広いデバイスに対応 — スマート TV、ゲームコンソール、セットトップボックス、Roku、Samsung、LG、Vizio、Hisense などをネイティブサポート

— スマート TV、ゲームコンソール、セットトップボックス、Roku、Samsung、LG、Vizio、Hisense などをネイティブサポート リアルタイムの知見 — Bitmovin の Analytics と事前に統合されているため、体験の質、視聴者エンゲージメント、広告パフォーマンスを詳細に可視化

— Bitmovin の Analytics と事前に統合されているため、体験の質、視聴者エンゲージメント、広告パフォーマンスを詳細に可視化 新機能 — 拡張された機能セットにより、マルチビューストリーミング、AI 対応の再生、サーバーガイド付き広告挿入 (SGAI) などが可能に

— 拡張された機能セットにより、マルチビューストリーミング、AI 対応の再生、サーバーガイド付き広告挿入 (SGAI) などが可能に 開発者体験の向上 — ドキュメントの強化、実装ガイド、React Native や Flutter との新たな統合により、展開を効率化

— ドキュメントの強化、実装ガイド、React Native や Flutter との新たな統合により、展開を効率化 Stream Lab との互換性 — 強力なパフォーマンスを実現するため、実際のデバイスで自動テストを実行

— 強力なパフォーマンスを実現するため、実際のデバイスで自動テストを実行 マネージド型のライフサイクル — Bitmovin がすべてのバージョンアップグレード、OS アップデート、デバイスサポートを実施

— Bitmovin がすべてのバージョンアップグレード、OS アップデート、デバイスサポートを実施 動画ストリーミングの専門家によるサポートとガイダンス — Bitmovin と Akamai の専門知識を組み合わせ、AMP のお客様が視聴者に最高の体験を提供できるよう支援

AMP2 が革新的である理由

AMP2 は、企業向けの機能セット、広範なデバイスカバレッジ、およびハンドオフメンテナンスを提供し、チームの迅速な立ち上げと容易なスケーリングを支援します。

Akamai の分散型クラウドと組み合わせることで、Common Media Client Data（CMCD）をサポートし、プリフェッチなどの高度なパフォーマンス最適化や、プレーヤーと CDN 間のログ相関を可能にします。これにより、問題解決力が強化され、パフォーマンスのボトルネックを迅速に特定できるようになります。AMP2 のデータは Akamai Cloud を介して収集され、Bitmovin の Analytics が解析を行うことで、強力かつ実用的な知見となります。

Bitmovin と Akamai はともに、動画配信の可能性を再定義し、深い専門知識、グローバルな規模、比類のないパフォーマンスを兼ね備え、シームレスに統合されたソリューションを提供します。

Bitmovin について

Bitmovin は、MPEG-DASH 動画ストリーミング規格の共同制作者が 2013 年に設立した会社です。グローバルなデジタルメディア企業向けに、世界中の視聴者への高品質な動画体験の提供を支援するため、動画インフラを提供しています。Bitmovin のソリューションには、あらゆるデバイスやプラットフォームで動画の配信と再生を最適化する動画エンコーディング製品、プレーヤー製品、分析製品などがあります。詳しくは、bitmovin.com をご覧いただくか、LinkedIn で Bitmovin をフォローしてださい。