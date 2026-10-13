アダストリアの社員を守るSecure Internet Access Enterpriseの迅速でプロアクティブなセキュリティ

デジタル変革は、顧客体験・従業員体験の向上とともに、セキュリティ侵害のリスクも高まります。「最も難しい課題が、ますます高度化するサイバー攻撃からお客様のデータを守ることです。1,400ある店舗の多くの従業員が業務で使用するデバイスからインターネットに直接アクセスできます。このような環境では、サイバー脅威から組織を守れる適切なメカニズムの導入が不可欠です」



コンピューターの知識向上はリスクを減らすのに役立ちますが、時間のかかるセキュリティトレーニングが必要になります。これは、多くの店舗でパートタイムの従業員がたびたび入れ替わる状況ではとりわけ困難です。セキュリティトレーニングの代わりにアダストリアが必要としたのは、従業員をプロアクティブに保護するシステムでした。



店舗には1台のPCが配置され、フロアでは多くの携帯デバイスとタブレットが使用されています。これらのデバイスのインターネットトラフィックは本社でセキュリティが管理されていますが、店舗にはインターネットへ直接接続するローカルブレイクアウト環境もあります。店舗のPCと携帯デバイスは、Webサイトの許可リストによりインターネットアクセスが厳しく制限されています。しかし、店舗のタブレットと本社のPCはさまざまなWebサイトにアクセスしてファッショントレンドをチェックするため、制限の対象外です。



「これらのデバイスは、フィッシングメールのリンクをクリックしたり、危険なWebサイトにアクセスしてマルウェアに感染するなど、セキュリティ侵害の原因になる可能性があります」と、デジタル化推進部シニアマネージャーの村野康生氏は語ります。



アダストリアの店舗と本社のすべてのデバイスは、エンドポイントのウイルス対策ソフトウェアがインストールされていますが、さらなる保護が必要とされました。「ウイルス対策ソフトウェアだけでは検知できない脅威があります。デバイスが侵害されていれば、気づかぬうちにシステムがラテラルムーブメントで進入を受けるリスクがあります」（村野氏）。



この不安を払拭するため、アダストリアはAkamaiのクラウドベースセキュアWebゲートウェイを選びました。Secure Internet Access Enterpriseは、シンプルかつプロアクティブにすべての従業員を脅威から保護するソリューションです。