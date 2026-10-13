Adastria protegge il suo personale rapidamente e in modo proattivo con Secure Internet Access Enterprise

©2026 Akamai Technologies
"Secure Internet Access Enterprise ci ha consentito di proteggere migliaia di dispositivi dagli attacchi informatici in tempi ridottissimi e senza alcun problema di implementazione".- Kousei Murano, Senior Manager, reparto Digitalization Promotion
La digitalizzazione a supporto della strategia aziendale
La missione di Adastria, una catena di negozi specializzati in moda casual con circa 1.400 punti vendita e più di 30 brand, è ben descritta dal suo slogan "Play fashion!" (Gioca alla moda!). Il reparto per la promozione della digitalizzazione dell'azienda è responsabile di un'ampia gamma di iniziative, tra cui lo sviluppo di un'infrastruttura IT in grado di supportare la catena di valore aziendale, il miglioramento delle customer experience e del servizio di assistenza ai clienti per i propri negozi online e la produzione dei suoi prodotti. Il team è anche responsabile dello sviluppo di sistemi IT e di sicurezza informatica tali da aiutare l'azienda a trasformare le proprie pratiche lavorative per garantire la protezione delle informazioni.
"Il nostro obiettivo è supportare la nostra strategia aziendale e i nostri dipendenti tramite la tecnologia digitale", afferma Yuya Sakurai, responsabile del reparto per la promozione della digitalizzazione. "Nella definizione e nell'esecuzione della nostra strategia di crescita per il 2025, ci proponiamo fondamentalmente di espandere le nostre categorie di prodotti in modo da raggiungere una fetta di clientela più ampia. Per supportare queste iniziative, ci serviremo delle tecnologie digitali per migliorare e trasformare il servizio di assistenza ai clienti e per rendere più confortevoli gli ambienti e gli stili di lavoro dei nostri dipendenti, mettendoli in condizione di raggiungere il loro pieno potenziale".
Protezione di tutti i dipendenti dagli attacchi informatici
Sebbene la trasformazione digitale sia in grado di migliorare le experience di clienti e dipendenti, può anche aumentare il rischio di violazioni della sicurezza. "La nostra sfida più difficile consiste nel trovare un modo per proteggere i dati dei clienti dagli attacchi informatici sempre più sofisticati. Molti dipendenti dei nostri 1.400 negozi dispongono di un accesso completo a Internet dai dispositivi che utilizzano per svolgere il loro lavoro. In un tale ambiente, è essenziale implementare i meccanismi appropriati per proteggere l'organizzazione dalle minacce informatiche".
Sebbene il miglioramento delle competenze informatiche aiuterebbe a ridurre questo rischio, esso richiede una lunga formazione sulla sicurezza. Ciò è particolarmente impegnativo perché molti negozi hanno elevati tassi di rotazione del personale part-time. Quindi, invece della formazione sulla sicurezza, Adastria necessitava di sistemi che proteggessero in modo proattivo i dipendenti.
Ciascun negozio Adastria è dotato di un PC e nell'ambiente di lavoro vengono utilizzati dispositivi palmari e tablet. Il traffico Internet proveniente da questi dispositivi nei negozi viene reindirizzato alla sede centrale dove vengono applicati i controlli di sicurezza, ma ogni punto vendita dispone anche di un breakout Internet locale che consente l'accesso diretto a Internet. I PC e i dispositivi portatili in negozio disponevano di un accesso limitato a Internet utilizzando un elenco consentito di siti web. Al contrario, i tablet nei negozi e i PC nella sede centrale non avevano restrizioni perché necessitavano di accedere a un'ampia varietà di siti web per controllare le tendenze della moda.
"Questo accesso illimitato poteva potenzialmente causare una violazione della sicurezza: un dipendente che faceva clic su un link in un'e-mail di phishing o visitava accidentalmente un sito web compromesso e infettava il dispositivo con malware", afferma Kousei Murano, Senior Manager del reparto per la promozione della digitalizzazione.
Sebbene tutti i dispositivi aziendali di Adastria, nei negozi e nella sede centrale, avessero installato un software antivirus per endpoint, l'azienda desiderava maggiore protezione. "Alcune minacce non possono essere rilevate solo dal software antivirus. Temevamo che se un dispositivo fosse già stato compromesso, c'era il rischio che i nostri sistemi potessero essere violati tramite movimenti laterali senza che ce ne accorgessimo", spiega Murano.
Per dissipare queste preoccupazioni, Adastria ha scelto la soluzione SWG (Secure Web Gateway) basata sul cloud di Akamai, Secure Internet Access Enterprise, per proteggere in modo semplice e proattivo tutti i dipendenti dalle minacce.
Dispositivi in tutte le sedi protetti in 20 minuti
"Quando Akamai mi ha mostrato per la prima volta la soluzione Secure Internet Access Enterprise, ho capito immediatamente come il suo enorme valore ci avrebbe aiutato a migliorare il nostro sistema di sicurezza", afferma Murano. Ciò ha portato Adastria a lanciare una prova di concetto (PoC) per valutare la soluzione SWG. La PoC è durata circa un mese e ha rivelato una serie di potenziali minacce che il software antivirus aziendale non era stato in grado di individuare. Di conseguenza, l'azienda ha implementato Secure Internet Access Enterprise nel dicembre 2019 e da allora lo utilizza in modo efficace.
"All'inizio della PoC, abbiamo dovuto solo configurare i nostri server DNS per inviare tutte le richieste DNS alla soluzione Secure Internet Access Enterprise. Poi, quando siamo passati dalla PoC alla piena implementazione della soluzione, abbiamo dovuto semplicemente cambiare l'impostazione di rilevamento delle minacce da "Avviso" a "Blocca". In tal modo, siamo riusciti a proteggere tutti i nostri dispositivi in soli 20 minuti di lavoro", afferma Murano.
"Con questa unica operazione, grazie alla soluzione Secure Internet Access Enterprise siamo riusciti a proteggere immediatamente tutti i dispositivi della nostra azienda, anche all'esterno della sede centrale nei nostri negozi. La soluzione è riuscita a bloccare l'accesso ai siti web dannosi, gli attacchi di phishing e l'esfiltrazione di dati. Inoltre, siamo riusciti a proteggere anche le comunicazioni locali. Secure Internet Access Enterprise è una soluzione per la sicurezza perfetta per le nostre esigenze".
Secure Internet Access Enterprise sarà utilizzato nelle future iniziative di trasformazione digitale
Una volta che l'azienda ha iniziato a utilizzare la soluzione SWG di Akamai, le comunicazioni dannose tra i dispositivi aziendali e Internet che avrebbero potuto causare gravi incidenti di sicurezza, come un'infezione da ransomware, sono state bloccate in modo proattivo e automatico.
"Secure Internet Access Enterprise ci ha consentito di proteggere migliaia di dispositivi dagli attacchi informatici in tempi ridottissimi e senza alcun problema di implementazione. Inoltre, abbiamo attenuato la paura di non riuscire a rilevare eventuali sistemi violati o compromessi poiché la soluzione ci consente di vedere le potenziali minacce interne. Di conseguenza, non abbiamo più bisogno di dedicare un numero così elevato di risorse per migliorare la conoscenza informatica dei nostri dipendenti, poiché anche se un dipendente dovesse farsi ingannare da un'e-mail di phishing dannosa, non potrebbe causare un grave problema di sicurezza", afferma Murano.
Anche Kazuyoshi Umeda, direttore del reparto per la promozione della digitalizzazione, parla molto bene di questi risultati, dicendo: "L'implementazione di Secure Internet Access Enterprise ha apportato un numero talmente elevato di vantaggi che si è tradotto in un aumento significativo del ROI",
quindi, conclude affermando: "A causa dell'impatto del COVID-19, per il futuro, dovremo supportare meglio i nostri dipendenti quando sarà necessario ricorrere allo smart working. A tal riguardo, dovremo adottare un approccio basato sul cloud nello sviluppo dei nostri sistemi aziendali. Inoltre, abbiamo intenzione di ottimizzare la nostra catena di valore tramite l'IoT. Per promuovere queste iniziative, dovremo potenziare la sicurezza dei punti di collegamento tra la nostra rete interna, i nostri servizi cloud e i dispositivi IoT. Sono sicuro che Akamai Secure Internet Access Enterprise potrà apportare il suo notevole contributo anche in questo caso".
Informazioni su Adastria
Adastria è una catena di negozi specializzati in moda casual basati principalmente su abbigliamento casual e articoli generici, con oltre 30 brand e circa 1.400 punti vendita in Giappone e all'estero. Dal 2010, Adastria è passata a un modello aziendale SPA con una catena di valore integrata dalla pianificazione del prodotto alla produzione e al retail. L'azienda mira a diventare un'azienda SPA di moda globale sfruttando i punti di forza della sua struttura integrata di produzione e vendita, nonché i suoi molteplici brand. Con il suo slogan "Play fashion!" (Gioca alla moda!), l'azienda offre e fornisce opzioni per rendere la vita di ogni singolo cliente "più divertente" attraverso la moda.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.