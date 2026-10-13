Adastria protegge il suo personale rapidamente e in modo proattivo con Secure Internet Access Enterprise

Sebbene la trasformazione digitale sia in grado di migliorare le experience di clienti e dipendenti, può anche aumentare il rischio di violazioni della sicurezza. "La nostra sfida più difficile consiste nel trovare un modo per proteggere i dati dei clienti dagli attacchi informatici sempre più sofisticati. Molti dipendenti dei nostri 1.400 negozi dispongono di un accesso completo a Internet dai dispositivi che utilizzano per svolgere il loro lavoro. In un tale ambiente, è essenziale implementare i meccanismi appropriati per proteggere l'organizzazione dalle minacce informatiche".



Sebbene il miglioramento delle competenze informatiche aiuterebbe a ridurre questo rischio, esso richiede una lunga formazione sulla sicurezza. Ciò è particolarmente impegnativo perché molti negozi hanno elevati tassi di rotazione del personale part-time. Quindi, invece della formazione sulla sicurezza, Adastria necessitava di sistemi che proteggessero in modo proattivo i dipendenti.



Ciascun negozio Adastria è dotato di un PC e nell'ambiente di lavoro vengono utilizzati dispositivi palmari e tablet. Il traffico Internet proveniente da questi dispositivi nei negozi viene reindirizzato alla sede centrale dove vengono applicati i controlli di sicurezza, ma ogni punto vendita dispone anche di un breakout Internet locale che consente l'accesso diretto a Internet. I PC e i dispositivi portatili in negozio disponevano di un accesso limitato a Internet utilizzando un elenco consentito di siti web. Al contrario, i tablet nei negozi e i PC nella sede centrale non avevano restrizioni perché necessitavano di accedere a un'ampia varietà di siti web per controllare le tendenze della moda.



"Questo accesso illimitato poteva potenzialmente causare una violazione della sicurezza: un dipendente che faceva clic su un link in un'e-mail di phishing o visitava accidentalmente un sito web compromesso e infettava il dispositivo con malware", afferma Kousei Murano, Senior Manager del reparto per la promozione della digitalizzazione.



Sebbene tutti i dispositivi aziendali di Adastria, nei negozi e nella sede centrale, avessero installato un software antivirus per endpoint, l'azienda desiderava maggiore protezione. "Alcune minacce non possono essere rilevate solo dal software antivirus. Temevamo che se un dispositivo fosse già stato compromesso, c'era il rischio che i nostri sistemi potessero essere violati tramite movimenti laterali senza che ce ne accorgessimo", spiega Murano.



Per dissipare queste preoccupazioni, Adastria ha scelto la soluzione SWG (Secure Web Gateway) basata sul cloud di Akamai, Secure Internet Access Enterprise, per proteggere in modo semplice e proattivo tutti i dipendenti dalle minacce.