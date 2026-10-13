Secure Internet Access Enterprise를 통해 신속하고 선제적으로 인력을 보호하는 Adastria

디지털 혁신은 고객 및 직원 경험을 개선할 수 있지만 보안 유출의 리스크도 높일 수 있습니다. "가장 어려운 도전 과제는 점점 정교해지는 사이버 공격으로부터 고객 데이터를 보호하는 것이었습니다. 1400개의 매장에서 일하는 많은 직원들은 업무용 디바이스를 사용해 인터넷에 접속할 수 있습니다. 이러한 환경에서는 사이버 위협으로부터 기업을 보호하기 위한 적절한 메커니즘을 구축하는 것이 중요합니다.”



컴퓨터 활용 능력을 개선하면 이러한 리스크를 줄이는 데 도움이 되지만 보안 교육에 시간이 많이 소요됩니다. 많은 매장의 아르바이트 직원은 이직률이 높기 때문에 이는 특히 어렵습니다. 따라서 Adastria는 보안 교육 대신 직원을 선제적으로 보호할 수 있는 시스템이 필요했습니다.



Adastria의 각 매장에는 하나의 PC가 있으며, 매장 내에서는 휴대용 디바이스와 태블릿이 사용됩니다. 이러한 매장 내 디바이스의 인터넷 트래픽은 보안 제어가 적용되는 본사로 전송되지만 각 매장에는 인터넷에 직접 접속할 수 있는 로컬 인터넷 브레이크아웃도 있습니다. 매장 내 PC 및 휴대용 디바이스는 허용된 웹사이트 목록만 사용하면서 인터넷 접속을 제한했습니다. 하지만 매장 내 태블릿과 본사에 있는 PC는 패션 트렌드를 확인하기 위해 다양한 웹사이트에 접속해야 했기 때문에 아무런 접속 제한이 없었습니다.



디지털화 추진 부서의 수석 매니저인 코세이 무라노(Kousei Murano)는 "이러한 무제한 접속으로 인해 피싱 이메일의 링크를 클릭하거나 실수로 감염된 웹사이트를 방문해 디바이스가 멀웨어에 감염되는 등 보안 유출이 발생할 가능성이 있었습니다."라고 말합니다.



매장 및 본사에 있는 모든 Adastria의 업무용 디바이스에 엔드포인트 안티바이러스 소프트웨어가 설치되어 있었지만, Adastria는 보안을 더 강화하고 싶었습니다. "안티바이러스 소프트웨어로 탐지할 수 없는 위협이 있었습니다. 저희가 우려한 점은 디바이스가 이미 감염되었을 경우 아무도 모르는 사이에 측면 이동을 통해 시스템에 침투할 리스크가 있다는 것입니다."고 무라노가 말합니다.



이러한 우려를 해소하기 위해 Adastria는 모든 직원을 위협으로부터 간단하고 선제적으로 보호하는 솔루션으로 Akamai의 클라우드 기반 보안 웹 게이트웨이인 Secure Internet Access Enterprise를 선택했습니다.