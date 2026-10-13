Adastria sécurise rapidement et de manière proactive son personnel avec Secure Internet Access Enterprise

Si la transformation digitale peut améliorer l'expérience des clients et des employés, elle peut également augmenter le risque de violations de sécurité. « Notre principal défi était de protéger les données des clients contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. De nombreux employés à travers nos 1 400 magasins disposent d'un accès complet à Internet depuis les terminaux qu'ils utilisent dans le cadre de leur travail. Dans un tel environnement, il est essentiel de mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour protéger l'organisation contre les cybermenaces. »



Si l'amélioration des compétences informatiques permettait de réduire ce risque, cela nécessiterait néanmoins de consacrer beaucoup de temps à la formation à la sécurité. Cela est d'autant plus difficile que de nombreux magasins affichent des taux de rotation élevés chez les employés à temps partiel. Ainsi, Adastria préférait remplacer la formation à la sécurité par des systèmes protégeant les employés de manière proactive.



Les magasins Adastria sont équipés d'un seul ordinateur, et des terminaux portables et des tablettes sont utilisés en magasin. Le trafic Internet provenant de ces terminaux en magasin est acheminé vers le siège social où des contrôles de sécurité sont appliqués, mais chaque magasin dispose également d'un point de sortie Internet local permettant un accès direct à Internet. Les ordinateurs et les terminaux portables en magasin disposaient d'un accès limité à Internet grâce à une liste autorisée de sites Web. À l'inverse, les tablettes en magasins et les ordinateurs du siège social n'étaient soumis à aucune restriction car ils devaient pouvoir accéder à une grande variété de sites Web pour surveiller les tendances du secteur de la mode.



« Cet accès illimité pouvait conduire à une violation de sécurité : il suffisait qu'un employé clique sur le lien d'un e-mail d'hameçonnage ou visite accidentellement un site Web compromis pour infecter le terminal avec des programmes malveillants », explique Kousei Murano, responsable du département consacré à la promotion de la digitalisation.



Malgré le fait que tous les terminaux d'Adastria, dans les magasins comme au siège, possédaient un logiciel antivirus, l'entreprise souhaitait davantage de protection. « Certaines menaces ne peuvent pas être détectées par un simple logiciel antivirus. Nous craignions qu'en cas de compromission d'un terminal, nos systèmes ne soient infiltrés par des mouvements latéraux sans que nous le sachions », explique M. Murano.



Pour pallier ces problèmes, Adastria a opté pour la passerelle Web sécurisée basée dans le cloud d'Akamai, Secure Internet Access Enterprise, afin de protéger de manière simple et proactive ses employés contre les menaces.