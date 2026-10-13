Adastria sécurise rapidement et de manière proactive son personnel avec Secure Internet Access Enterprise

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« Secure Internet Access Enterprise nous a permis de protéger des milliers de terminaux contre les cyberattaques, en ne nécessitant quasiment aucune mise en œuvre. »— Kousei Murano, Responsable, Département consacré à la promotion de la digitalisation
Soutenir la stratégie d'entreprise par la digitalisation
« Play fashion! » : telle est la mission d'Adastria, une chaîne de magasins spécialisés dans la mode décontractée qui compte près de 1 400 magasins et plus de 30 marques. Le département consacré à la promotion de la digitalisation de l'entreprise est responsable d'un grand nombre d'initiatives, notamment le développement de l'infrastructure informatique pour soutenir la chaîne de valeur de l'entreprise, l'amélioration de l'expérience et du service client sur ses boutiques en ligne, ainsi que l'amélioration de la fabrication des produits. L'équipe est également responsable du développement des systèmes informatiques et de la sécurité de l'information pour aider l'entreprise à transformer ses pratiques tout en assurant la sécurité de l'information.
« Notre objectif est de soutenir la stratégie de l'entreprise et nos employés par le biais des technologies digitales », explique Yuya Sakurai, responsable du département consacré à la promotion de la digitalisation. « Dans le cade de l'élaboration et de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance 2025, il est essentiel d'élargir nos catégories de produits afin d'atteindre un plus grand nombre de clients. Nous soutenons ces initiatives grâce à la digitalisation qui nous permet d'améliorer et de transformer le service client, tout en rendant les environnements et modes de travail de nos employés plus confortables, pour mieux les aider à atteindre leur plein potentiel. »
Protéger l'ensemble de nos employés contre les cyberattaques
Si la transformation digitale peut améliorer l'expérience des clients et des employés, elle peut également augmenter le risque de violations de sécurité. « Notre principal défi était de protéger les données des clients contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. De nombreux employés à travers nos 1 400 magasins disposent d'un accès complet à Internet depuis les terminaux qu'ils utilisent dans le cadre de leur travail. Dans un tel environnement, il est essentiel de mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour protéger l'organisation contre les cybermenaces. »
Si l'amélioration des compétences informatiques permettait de réduire ce risque, cela nécessiterait néanmoins de consacrer beaucoup de temps à la formation à la sécurité. Cela est d'autant plus difficile que de nombreux magasins affichent des taux de rotation élevés chez les employés à temps partiel. Ainsi, Adastria préférait remplacer la formation à la sécurité par des systèmes protégeant les employés de manière proactive.
Les magasins Adastria sont équipés d'un seul ordinateur, et des terminaux portables et des tablettes sont utilisés en magasin. Le trafic Internet provenant de ces terminaux en magasin est acheminé vers le siège social où des contrôles de sécurité sont appliqués, mais chaque magasin dispose également d'un point de sortie Internet local permettant un accès direct à Internet. Les ordinateurs et les terminaux portables en magasin disposaient d'un accès limité à Internet grâce à une liste autorisée de sites Web. À l'inverse, les tablettes en magasins et les ordinateurs du siège social n'étaient soumis à aucune restriction car ils devaient pouvoir accéder à une grande variété de sites Web pour surveiller les tendances du secteur de la mode.
« Cet accès illimité pouvait conduire à une violation de sécurité : il suffisait qu'un employé clique sur le lien d'un e-mail d'hameçonnage ou visite accidentellement un site Web compromis pour infecter le terminal avec des programmes malveillants », explique Kousei Murano, responsable du département consacré à la promotion de la digitalisation.
Malgré le fait que tous les terminaux d'Adastria, dans les magasins comme au siège, possédaient un logiciel antivirus, l'entreprise souhaitait davantage de protection. « Certaines menaces ne peuvent pas être détectées par un simple logiciel antivirus. Nous craignions qu'en cas de compromission d'un terminal, nos systèmes ne soient infiltrés par des mouvements latéraux sans que nous le sachions », explique M. Murano.
Pour pallier ces problèmes, Adastria a opté pour la passerelle Web sécurisée basée dans le cloud d'Akamai, Secure Internet Access Enterprise, afin de protéger de manière simple et proactive ses employés contre les menaces.
Des terminaux protégés en 20 minutes, où qu'ils se trouvent
« Lorsqu'Akamai m'a présenté Secure Internet Access Enterprise pour la première fois, j'ai immédiatement compris l'efficacité de cette solution pour nous aider à améliorer notre sécurité », déclare M. Murano. Cela a conduit Adastria à lancer une version de démonstration pour évaluer la passerelle Web sécurisée. Elle a fonctionné pendant environ un mois et a révélé une multitude de menaces potentielles que son logiciel antivirus n'avait pas su détecter. L'entreprise a donc mis en place Secure Internet Access Enterprise en décembre 2019 et l'utilise efficacement depuis lors.
« Au début de la version de démonstration, il nous a suffi de configurer nos serveurs DNS pour envoyer toutes les demandes DNS à Secure Internet Access Enterprise. Ensuite, pour passer de la version de démonstration au déploiement complet, nous avons simplement changé le paramètre de comportement de détection des menaces de "Alerte" à "Bloquer". Nous avons ainsi pu protéger tous nos terminaux en une vingtaine de minutes », explique Kousei Murano.
« En une seule action, Secure Internet Access Enterprise a immédiatement sécurisé tous les terminaux de notre entreprise, y compris ceux situés en dehors du siège social, dans nos magasins. Il a bloqué l'accès à des sites Web malveillants, à des attaques par hameçonnage ciblées et à l'exfiltration des données. Et cerise sur le gâteau, nous avons pu protéger les communications locales en petits groupes. Secure Internet Access Enterprise est une solution de sécurité qui répond parfaitement à nos besoins. »
Secure Internet Access Enterprise servira aux futures initiatives de transformation digitale
Après le déploiement de la passerelle Web sécurisée d'Akamai, les communications malveillantes entre les terminaux de l'entreprise et Internet, qui auraient pu conduire à de graves incidents de sécurité, comme une infection par ransomware, ont été bloquées de manière automatique et proactive.
« Secure Internet Access Enterprise nous a permis de protéger des milliers de terminaux contre les cyberattaques, en ne nécessitant quasiment aucune mise en œuvre. Et en identifiant les menaces internes potentielles, la crainte de violations ou de compromissions non détectées a été atténuée. Par conséquent, nous n'avons plus besoin de consacrer autant de ressources à l'amélioration des compétences informatiques des employés. Même si un employé se fait piéger par un e-mail d'hameçonnage ciblé, cela n'engendrera pas un incident de sécurité important », se réjouit Kousei Murano.
Kazuyoshi Umeda, directeur du département consacré à la promotion de la digitalisation, ne tarit pas non plus d'éloges sur ces résultats : « Les nombreux avantages que nous avons tirés du déploiement de Secure Internet Access Enterprise représentent à mon sens un retour sur investissement inestimable. »
Il conclut en indiquant : « En raison des changements amorcés par la COVID-19, nous devons dorénavant mieux accompagner nos employés dans le travail à distance, où qu'ils se trouvent. Pour ce faire, nous devons adopter une approche axée sur le cloud dans le développement de nos systèmes d'entreprise. Nous prévoyons par ailleurs de rationaliser notre chaîne de valeur en utilisant l'IoT. Pour mener à bien ces initiatives, nous devrons renforcer la sécurité des points de connexion entre notre réseau interne et nos services cloud et terminaux IoT. Je suis convaincu que Secure Internet Access Enterprise d'Akamai peut également être mis à profit ici. »
À propos d'Adastria
Adastria est une chaîne de magasins de mode spécialisée dans les vêtements décontractés et les articles d'usage courant, qui compte plus de 30 marques et environ 1 400 magasins au Japon et à l'étranger. Depuis 2010, Adastria est passé à un modèle d'entreprise SPA avec une chaîne de valeur intégrée allant de la planification des produits à la vente au détail, en passant par la fabrication. L'entreprise vise à devenir une entreprise SPA internationale dans le secteur de la mode en tirant parti des atouts de sa structure intégrée de fabrication et de vente, ainsi que de ses multiples marques. Conformément à sa mission « Play fashion! », l'entreprise offre et fournit des solutions pour rendre la vie de chaque client « plus amusante » grâce à la mode.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.