Adastria sichert seine Mitarbeiter schnell und proaktiv mit Secure Internet Access Enterprise

Die digitale Transformation kann zwar das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter verbessern, aber auch das Risiko von Sicherheitsverstößen erhöhen. „Unsere größte Herausforderung bestand darin, Kundendaten vor immer raffinierteren Cyberangriffen zu schützen. Viele Mitarbeiter in unseren 1.400 Filialen haben über die Geräte, die sie im Rahmen ihrer Arbeit verwenden, uneingeschränkten Zugriff auf das Internet. In einem solchen Umfeld ist es unerlässlich, geeignete Schutzmechanismen gegen Cyberbedrohungen zu implementieren.“



Die Verbesserung der Computerkompetenz würde zwar dazu beitragen, dieses Risiko zu verringern, erfordert jedoch zeitaufwändige Sicherheitsschulungen. Dies ist besonders schwierig, da viele Filialen eine hohe Fluktuationsrate für Teilzeitmitarbeiter aufweisen. Daher benötigte Adastria nicht weitere Sicherheitsschulungen, sondern Systeme, die die Mitarbeiter proaktiv schützen.



Die Filialen von Adastria sind jeweils mit einem PC ausgestattet. Zudem kommen Mobilgeräte und Tablets in den Verkaufsräumen zum Einsatz. Der Internettraffic der Geräte im Geschäft wird an die Zentrale zurückgeleitet, wo Sicherheitskontrollen angewendet werden. Darüber hinaus verfügt jede Filiale auch über einen lokalen Internetanschluss, der den direkten Zugriff auf das Internet ermöglicht. PCs und mobile Geräte im Geschäft hatten lediglich eingeschränkten Internetzugang, wobei eine Liste zulässiger Websites zur Anwendung kam. Im Gegensatz dazu unterlagen die Tablets in den Geschäften und die PCs in der Zentrale jedoch keinen Einschränkungen, da sie Zugriff auf eine Vielzahl von Websites benötigen, um Modetrends zu recherchieren.



„Dieser unbeschränkte Zugriff barg das Risiko, Sicherheitsverletzungen zu verursachen – ein Mitarbeiter klickt auf einen Link in einer Phishing-E-Mail oder öffnet versehentlich eine kompromittierte Website und schon ist das Gerät mit Malware infiziert“, so Kousei Murano, Senior Manager der Abteilung Digitalisierung Promotion.



Auch wenn auf allen Firmengeräten von Adastria in den Geschäften und in der Hauptniederlassung Antiviren-Software für Endgeräte installiert war, wollte das Unternehmen dennoch mehr Schutz. „Einige Bedrohungen können nicht von Antivirensoftware allein erkannt werden. Wir hatten Bedenken, dass, wenn ein Gerät bereits kompromittiert worden wäre, die Gefahr bestand, dass unsere Systeme durch laterale Netzwerkbewegungen infiltriert worden wären, ohne dass wir es bemerkt hätten“, erklärt Murano.



Um diese Risiken zu minimieren, entschied sich Adastria für das cloudbasierte sichere Webgateway Secure Internet Access Enterprise von Akamai, das alle Mitarbeiter einfach und proaktiv vor Bedrohungen schützt.