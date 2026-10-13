A Adastria protege sua força de trabalho de modo rápido e proativo com o Secure Internet Access Enterprise

Embora a transformação digital possa melhorar as experiências dos clientes e dos funcionários, ela também pode aumentar o risco de violações de segurança. "Nosso desafio mais difícil foi saber como proteger os dados dos clientes contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. Muitos funcionários de nossas 1.400 lojas têm acesso total à Internet a partir dos dispositivos que usam no trabalho. Nesse tipo de ambiente, é essencial implementar os mecanismos apropriados para proteger a organização contra ciberameaças."



Ao mesmo tempo em que a melhoria do conhecimento de informática ajudaria a reduzir esse risco, ela exige um treinamento de segurança demorado. Isso é ainda mais desafiador porque muitas lojas têm altas taxas de rotatividade de funcionários de meio período. Portanto, em vez de treinamento de segurança, a Adastria precisava de sistemas que protegessem proativamente os funcionários.



As lojas da Adastria são equipadas com um PC, e dispositivos portáteis e tablets são usados nos chãos de fábrica. O tráfego da Internet desses dispositivos usados nas lojas é redirecionado à sede, onde os controles de segurança são aplicados, mas cada loja também tem um ponto de Internet local que permite o acesso direto à Internet. Os PCs e dispositivos portáteis na loja tinham acesso restrito à Internet usando uma lista de websites permitidos. Por outro lado, os tablets nas lojas e os PCs na sede não tinham restrições, porque precisavam de acesso a uma ampla variedade de websites para verificar tendências de moda.



"Esse acesso irrestrito tinha o potencial de causar uma violação de segurança, como um funcionário clicando no link de um e-mail de phishing ou visitando acidentalmente um website comprometido e infectando o dispositivo com malware", afirma Kousei Murano, gerente sênior do Departamento de difusão de digitalização.



Embora todos os dispositivos corporativos da Adastria, nas lojas e na sede, tivessem um software antivírus de ponto de extremidade instalado, a empresa queria mais proteção. "Algumas ameaças não podem ser detectadas apenas por software antivírus. Estávamos preocupados com o fato de que, se um dispositivo já tivesse sido infectado, houvesse o risco de que nossos sistemas fossem invadidos por meio de movimentação lateral sem o nosso conhecimento", explica Murano.



Para acabar com essas preocupações, a Adastria escolheu o gateway Web seguro baseado em nuvem da Akamai, chamado Secure Internet Access Enterprise, como solução para proteger de forma simples e proativa todos os funcionários contra ameaças.