A Adastria protege sua força de trabalho de modo rápido e proativo com o Secure Internet Access Enterprise

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"O Secure Internet Access Enterprise nos permitiu proteger milhares de dispositivos contra ataques cibernéticos investindo pouquíssimo tempo e empenho na implementação."— Kousei Murano, gerente sênior do departamento de difusão de digitalização
Suporte à estratégia empresarial por meio da digitalização
"Play fashion!". Assim descreve-se a missão da Adastria, uma cadeia de lojas de moda casual com aproximadamente 1.400 estabelecimentos e mais de 30 marcas. O Departamento de difusão de digitalização da empresa é responsável por uma ampla variedade de iniciativas, incluindo o desenvolvimento da infraestrutura de TI para oferecer suporte à cadeia de valor da empresa, melhoria da experiência e do atendimento ao cliente nas lojas online e aprimoramento na fabricação de produtos. A equipe também é responsável pelo desenvolvimento de sistemas de TI e da segurança da informação para ajudar a empresa a transformar suas práticas de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a segurança das informações.
"Nosso objetivo é oferecer suporte à nossa estratégia empresarial e aos nossos funcionários por meio da tecnologia digital", diz Yuya Sakurai, chefe do Departamento de difusão de digitalização. "À medida que moldamos e executamos nossa estratégia de crescimento para 2025, é importante expandir nossas categorias de produtos para alcançar uma variedade maior de clientes. Para promover essas iniciativas, usaremos a digitalização para melhorar e transformar o atendimento ao cliente e para tornar os ambientes e estilos de trabalho dos nossos funcionários mais confortáveis, permitindo que eles alcancem todo o seu potencial."
Proteção de todos os funcionários contra ataques cibernéticos
Embora a transformação digital possa melhorar as experiências dos clientes e dos funcionários, ela também pode aumentar o risco de violações de segurança. "Nosso desafio mais difícil foi saber como proteger os dados dos clientes contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. Muitos funcionários de nossas 1.400 lojas têm acesso total à Internet a partir dos dispositivos que usam no trabalho. Nesse tipo de ambiente, é essencial implementar os mecanismos apropriados para proteger a organização contra ciberameaças."
Ao mesmo tempo em que a melhoria do conhecimento de informática ajudaria a reduzir esse risco, ela exige um treinamento de segurança demorado. Isso é ainda mais desafiador porque muitas lojas têm altas taxas de rotatividade de funcionários de meio período. Portanto, em vez de treinamento de segurança, a Adastria precisava de sistemas que protegessem proativamente os funcionários.
As lojas da Adastria são equipadas com um PC, e dispositivos portáteis e tablets são usados nos chãos de fábrica. O tráfego da Internet desses dispositivos usados nas lojas é redirecionado à sede, onde os controles de segurança são aplicados, mas cada loja também tem um ponto de Internet local que permite o acesso direto à Internet. Os PCs e dispositivos portáteis na loja tinham acesso restrito à Internet usando uma lista de websites permitidos. Por outro lado, os tablets nas lojas e os PCs na sede não tinham restrições, porque precisavam de acesso a uma ampla variedade de websites para verificar tendências de moda.
"Esse acesso irrestrito tinha o potencial de causar uma violação de segurança, como um funcionário clicando no link de um e-mail de phishing ou visitando acidentalmente um website comprometido e infectando o dispositivo com malware", afirma Kousei Murano, gerente sênior do Departamento de difusão de digitalização.
Embora todos os dispositivos corporativos da Adastria, nas lojas e na sede, tivessem um software antivírus de ponto de extremidade instalado, a empresa queria mais proteção. "Algumas ameaças não podem ser detectadas apenas por software antivírus. Estávamos preocupados com o fato de que, se um dispositivo já tivesse sido infectado, houvesse o risco de que nossos sistemas fossem invadidos por meio de movimentação lateral sem o nosso conhecimento", explica Murano.
Para acabar com essas preocupações, a Adastria escolheu o gateway Web seguro baseado em nuvem da Akamai, chamado Secure Internet Access Enterprise, como solução para proteger de forma simples e proativa todos os funcionários contra ameaças.
Dispositivos protegidos em 20 minutos em todos os locais
"Quando a Akamai realizou a primeira demonstração do Secure Internet Access Enterprise, percebi imediatamente seu grande potencial para nos ajudar a aprimorar nossa postura de segurança", afirma Murano. Isso levou a Adastria a executar uma PoC (prova de conceito) para avaliar o gateway Web seguro. A PoC durou cerca de um mês e revelou uma variedade de possíveis ameaças que o software antivírus da varejista não havia detectado. Como resultado, a empresa implementou o Secure Internet Access Enterprise em dezembro de 2019 e o usa desde então com eficácia.
"No início da PoC, simplesmente configuramos nossos servidores DNS (Sistema de Nomes de Domínio) para enviar todas as solicitações de DNS ao Secure Internet Access Enterprise. Em seguida, para migrar da PoC para a implementação completa, bastou mudar a definição do comportamento de detecção de ameaças de 'Alerta' para 'Bloqueio'. Com isso, conseguimos proteger todos os nossos dispositivos em cerca de 20 minutos de trabalho", diz Murano.
"Com essa única ação, o Secure Internet Access Enterprise protegeu imediatamente todos os dispositivos da empresa, incluindo aqueles fora da sede, em nossas lojas. Ele bloqueou o acesso a sites mal-intencionados, ataques de phishing direcionados e exfiltração de dados. Além disso, também foi possível proteger as comunicações de transferência locais. O Secure Internet Access Enterprise é uma solução de segurança perfeita para nós."
O Secure Internet Access Enterprise será usado em futuras iniciativas de transformação digital
Depois que a empresa começou a usar o gateway Web seguro da Akamai, as comunicações maliciosas entre os dispositivos da empresa e a Internet que poderiam ter levado a incidentes graves de segurança, como uma infecção por ransomware, foram bloqueadas de forma proativa e automática.
"O Secure Internet Access Enterprise nos permitiu proteger milhares de dispositivos contra ataques cibernéticos investindo pouquíssimo tempo e empenho na implementação. E como ele nos permite ver ameaças internas em potencial, o medo de violações ou infecções não detectadas foi atenuado. Como resultado, não precisamos mais dedicar tantos recursos para melhorar o conhecimento de informática da equipe: mesmo que um funcionário fosse vítima de e-mail de phishing direcionado, isso não levaria a um incidente de segurança significativo", diz Murano.
Kazuyoshi Umeda, diretor do Departamento de difusão de digitalização, também elogia muito esses resultados: "Há tantos benefícios com a implementação do Secure Internet Access Enterprise que eu acho que ele fornece um retorno significativo sobre o investimento."
Ele conclui: "Devido aos impactos da covid-19, daqui em diante, precisamos oferecer um suporte melhor aos nossos funcionários para trabalharem de qualquer lugar. Para isso, precisamos adotar uma abordagem de nuvem para desenvolver nossos sistemas de negócios. Além disso, também planejamos simplificar nossa cadeia de valor usando a Internet das coisas. Para impulsionar essas iniciativas, precisaremos aumentar a segurança dos pontos de conexão entre nossa rede interna e nossos serviços de nuvem e dispositivos de Internet das coisas. Tenho certeza de que o Akamai Secure Internet Access Enterprise também poderá ser usado para esse fim."
Sobre a Adastria
A Adastria é uma cadeia de lojas de moda casual, oferecendo principalmente roupas casuais e produtos em geral, com mais de 30 marcas e aproximadamente 1.400 lojas no Japão e no exterior. Desde 2010, a Adastria está migrando para um modelo empresarial SPA com uma cadeia de valor integrada, do planejamento de produtos à fabricação e ao varejo. Seu objetivo é tornar-se uma empresa global de moda no modelo SPA, aproveitando os pontos fortes de sua configuração integrada entre fabricação e vendas, bem como de suas várias marcas. Com o slogan "Play fashion!", a empresa oferece opções para deixar a vida de cada cliente "mais divertida" brincando com a moda.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.