Adastria protege con rapidez y de modo proactivo a sus empleados gracias a Secure Internet Access Enterprise

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"Secure Internet Access Enterprise nos permitió proteger miles de dispositivos de ciberataques en casi nada de tiempo y con el mínimo esfuerzo de implementación".— Kousei Murano, responsable sénior del departamento de Promoción de la Digitalización
Respaldo de la estrategia empresarial mediante la digitalización
El lema "Play fashion!" describe la misión de Adastria, una cadena de tiendas especializadas en moda informal que cuenta con aproximadamente 1400 establecimientos y más de 30 marcas. El departamento de Promoción de la digitalización de la empresa es responsable de una amplia gama de iniciativas, entre las que se incluyen el desarrollo de la infraestructura de TI para apoyar la cadena de valor de la empresa, la mejora de la experiencia del cliente y del servicio de atención al cliente en sus tiendas online, así como la fabricación de productos. El equipo también se encarga de desarrollar sistemas de TI y de seguridad de la información para ayudar a la empresa a transformar sus prácticas laborales y garantizar dicha seguridad.
"Nuestro objetivo es respaldar nuestra estrategia empresarial y a nuestros empleados a través de la tecnología digital", afirma Yuya Sakurai, jefe del departamento de Promoción de la Digitalización. "A medida que desarrollamos y ejecutamos la estrategia de crecimiento para 2025, es importante ampliar nuestras categorías de productos para llegar a una mayor variedad de clientes. Con el fin de apoyar estas iniciativas, utilizaremos la digitalización para mejorar y transformar el servicio de atención al cliente, y para hacer más cómodos y funcionales los entornos y estilos de trabajo de nuestros empleados, de forma que puedan alcanzar su máximo potencial".
Protección de todos los empleados frente a ciberataques
Aunque la transformación digital puede mejorar las experiencias de los clientes y empleados, también puede aumentar el riesgo de brechas de seguridad. "Nuestro mayor desafío era proteger los datos de los clientes contra ciberataques cada vez más sofisticados. Muchos empleados de nuestras 1400 tiendas tienen acceso total a Internet desde los dispositivos que utilizan para su trabajo. En un entorno así, es esencial implementar los mecanismos adecuados para proteger a la organización frente a las ciberamenazas".
Si bien mejorar la alfabetización digital ayudaría a reducir este riesgo, haría falta una formación en materia de seguridad que requiere mucho tiempo. Este reto es especialmente difícil porque muchas tiendas tienen altas tasas de rotación de los empleados a tiempo parcial. Por lo tanto, en lugar de recibir formación sobre seguridad, Adastria necesitaba sistemas que protegieran proactivamente a los empleados.
Cada establecimiento de Adastria cuenta con un PC, así como dispositivos portátiles y tablets en tienda. El tráfico de Internet de todos esos dispositivos se reenvía a la sede central, donde se aplican los controles de seguridad, pero cada tienda también tiene una pasarela de Internet local que permite el acceso directo. Los PC y dispositivos portátiles tienen acceso restringido a Internet mediante una lista de sitios web autorizados. Por el contrario, las tablets en tienda y los PC de la sede central no tienen restricciones porque necesitan acceder a una amplia variedad de sitios web para consultar las tendencias en moda.
"Este acceso sin restricciones podía provocar una brecha de seguridad: un empleado puede hacer clic en un enlace de un correo electrónico de phishing o visitar accidentalmente un sitio web comprometido e infectar el dispositivo con malware", comenta Kousei Murano, responsable sénior del departamento de Promoción de la digitalización.
Si bien todos los dispositivos corporativos de Adastria, tanto en tiendas como en la sede central, tenían instalado un software antivirus para terminales, la empresa quería más protección. "Algunas amenazas no se pueden detectar con solo un software antivirus. Nos preocupaba que, si un dispositivo ya se había visto comprometido, existiera el riesgo de que nuestros sistemas hubieran sufrido una filtración a través del movimiento lateral sin que nos diéramos cuenta", explica Murano.
Para acabar con estas preocupaciones, Adastria eligió Secure Internet Access Enterprise, la puerta de enlace web segura basada en la nube de Akamai, como solución para proteger de forma sencilla y proactiva a todos los empleados frente a las amenazas.
Dispositivos protegidos en todas las ubicaciones en tan solo 20 minutos
"Cuando Akamai me hizo la primera demostración de Secure Internet Access Enterprise, inmediatamente me di cuenta de lo excelente que sería esa solución para ayudarnos a mejorar nuestra estrategia de seguridad", comenta Murano. Esto llevó a Adastria a llevar a cabo una prueba de concepto (PoC) para evaluar la puerta de enlace web segura. La PoC duró aproximadamente un mes e identificó una variedad de amenazas potenciales que el software antivirus del retailer no había podido detectar. Como resultado, la empresa implementó Secure Internet Access Enterprise en diciembre de 2019 y ha estado utilizándolo de forma eficaz desde entonces.
"Al inicio de la PoC, simplemente configuramos nuestros servidores DNS para enviar todas las solicitudes de DNS a Secure Internet Access Enterprise. Luego, para pasar de la PoC a la implementación completa, bastó con cambiar la configuración del comportamiento de detección de amenazas de ‘alerta’ a ‘bloqueo’. De esta forma, pudimos proteger todos nuestros dispositivos con aproximadamente 20 minutos de trabajo", afirma Kousei.
"Con esta única acción, Secure Internet Access Enterprise protegió inmediatamente todos los dispositivos de nuestra empresa, incluidos los que están fuera de nuestra sede, en nuestras tiendas. Bloqueó el acceso a sitios web maliciosos, los ataques de phishing dirigidos y la filtración de datos. Además de eso, también pudimos proteger las comunicaciones locales. Secure Internet Access Enterprise es una solución de seguridad perfecta para nosotros".
Secure Internet Access Enterprise se utilizará en futuras iniciativas de transformación digital
Una vez que la empresa comenzó a utilizar la puerta de enlace web segura de Akamai, las comunicaciones maliciosas entre los dispositivos de la empresa e Internet que podrían haber provocado graves incidentes de seguridad, como una infección de ransomware, se bloquearon de forma proactiva y automática.
"Secure Internet Access Enterprise nos permitió proteger miles de dispositivos de ciberataques en casi nada de tiempo y con el mínimo esfuerzo de implementación. Y dado que nos permite ver las posibles amenazas internas, hemos aliviado el temor a filtraciones no detectadas o a riesgos. Como resultado, ya no necesitamos dedicar tantos recursos a mejorar la alfabetización digital de los empleados, ya que incluso si uno es víctima de un correo electrónico de phishing dirigido, no sería un incidente de seguridad importante", destaca Kousei.
Kazuyoshi Umeda, director del departamento de Promoción de la Digitalización, también habla muy bien de estos resultados: "Creo que la implementación de Secure Internet Access Enterprise tiene muchas ventajas, ya que genera un retorno de la inversión significativo".
Y concluye diciendo: "Debido al impacto de la COVID-19, a partir de ahora necesitamos respaldar mejor a nuestros empleados para que puedan trabajar desde cualquier lugar. Para ello, debemos adoptar un enfoque en la nube para desarrollar nuestros sistemas empresariales. Además, también planeamos optimizar nuestra cadena de valor mediante IoT. Con el fin de impulsar estas iniciativas, necesitaremos mejorar la seguridad de los puntos de conexión entre nuestra red interna, nuestros servicios en la nube y los dispositivos de IoT. Estoy seguro de que Akamai Secure Internet Access Enterprise también puede ayudarnos en este sentido".
Acerca de Adastria
Adastria es una cadena de tiendas especializadas en moda informal, principalmente en ropa casual y artículos generales, que cuenta con más de 30 marcas y aproximadamente 1400 tiendas en Japón y en el extranjero. Desde 2010, Adastria ha estado cambiando hacia un modelo de negocio SPA (tienda especializada minorista de ropa de marca propia) con una cadena de valor integrada desde la fase de planificación de productos hasta la de fabricación y la de retail. El objetivo de la compañía es convertirse en una empresa SPA de moda global aprovechando los puntos fuertes de su estructura integrada de fabricación y ventas, así como sus múltiples marcas. Con su lema "Play fashion!", la empresa ofrece opciones para que la vida de cada cliente sea "más divertida" a través de la moda.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.