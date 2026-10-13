Adastria protege con rapidez y de modo proactivo a sus empleados gracias a Secure Internet Access Enterprise

Aunque la transformación digital puede mejorar las experiencias de los clientes y empleados, también puede aumentar el riesgo de brechas de seguridad. "Nuestro mayor desafío era proteger los datos de los clientes contra ciberataques cada vez más sofisticados. Muchos empleados de nuestras 1400 tiendas tienen acceso total a Internet desde los dispositivos que utilizan para su trabajo. En un entorno así, es esencial implementar los mecanismos adecuados para proteger a la organización frente a las ciberamenazas".



Si bien mejorar la alfabetización digital ayudaría a reducir este riesgo, haría falta una formación en materia de seguridad que requiere mucho tiempo. Este reto es especialmente difícil porque muchas tiendas tienen altas tasas de rotación de los empleados a tiempo parcial. Por lo tanto, en lugar de recibir formación sobre seguridad, Adastria necesitaba sistemas que protegieran proactivamente a los empleados.



Cada establecimiento de Adastria cuenta con un PC, así como dispositivos portátiles y tablets en tienda. El tráfico de Internet de todos esos dispositivos se reenvía a la sede central, donde se aplican los controles de seguridad, pero cada tienda también tiene una pasarela de Internet local que permite el acceso directo. Los PC y dispositivos portátiles tienen acceso restringido a Internet mediante una lista de sitios web autorizados. Por el contrario, las tablets en tienda y los PC de la sede central no tienen restricciones porque necesitan acceder a una amplia variedad de sitios web para consultar las tendencias en moda.



"Este acceso sin restricciones podía provocar una brecha de seguridad: un empleado puede hacer clic en un enlace de un correo electrónico de phishing o visitar accidentalmente un sitio web comprometido e infectar el dispositivo con malware", comenta Kousei Murano, responsable sénior del departamento de Promoción de la digitalización.



Si bien todos los dispositivos corporativos de Adastria, tanto en tiendas como en la sede central, tenían instalado un software antivirus para terminales, la empresa quería más protección. "Algunas amenazas no se pueden detectar con solo un software antivirus. Nos preocupaba que, si un dispositivo ya se había visto comprometido, existiera el riesgo de que nuestros sistemas hubieran sufrido una filtración a través del movimiento lateral sin que nos diéramos cuenta", explica Murano.



Para acabar con estas preocupaciones, Adastria eligió Secure Internet Access Enterprise, la puerta de enlace web segura basada en la nube de Akamai, como solución para proteger de forma sencilla y proactiva a todos los empleados frente a las amenazas.