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Adastria 借助 Secure Internet Access Enterprise 快速主动地保障员工安全

零售商在支持直连互联网流量的同时防范复杂威胁和入侵活动。

Adastria 徽标

地点

日本东京
https://www.adastria.co.jp/

行业

商业

重要影响

  • 针对直连互联网的流量实施了主动安全措施
  • 在不到 20 分钟的时间内部署到 1,400 间门店和办公室
  • 减少了对员工进行额外安全培训的需求
  • 快速突出显示受到入侵的设备以限制横向移动，从而尽可能降低风险

产品

下载案例研究

通过数字化支持业务战略

Adastria 是一家经营着 30 多个品牌的休闲时尚商品连锁专卖店，拥有约 1400 家分店，其使命宣言是“Play fashion!”（玩转时尚！）。该公司数字化倡导部门的职责范围很广，包括开发 IT 基础架构以支持公司的价值链、改善网店的客户体验和客户服务，以及产品制造。该团队还负责开发 IT 系统和信息安全方案，以帮助公司转变工作方式，同时确保信息安全。

数字化倡导部门负责人 Yuya Sakurai 表示：“我们的章程是通过数字化技术为业务战略和员工提供支持。在制定和执行 2025 年发展战略的过程中，我们有必要扩大产品种类，从而触达更广泛的客户。为支持这些举措，我们将利用数字化来实现客户服务优化和转型，为员工打造更舒适的工作环境和工作方式，从而更好地帮助他们发挥潜能。”

保护所有员工免受网络攻击

数字化转型可以改善客户和员工的体验，但也会增加安全漏洞的风险。“我们最艰难的挑战莫过于设法保护客户数据，避免日渐复杂的网络攻击侵扰。在我们的 1,400 家门店中，许多员工都能通过工作中使用的设备无限制地访问互联网。在这样的环境中，必须实施适当的机制，以保护企业免受网络威胁侵扰。”

提高员工的计算机知识水平有助于降低这种风险，但需要花费大量时间开展安全培训。许多门店的兼职员工流动率很高，这进一步加大了这种方案的难度。因此，Adastria 需要的不是安全培训，而是能主动保障员工安全的系统。

每一家 Adastria 门店都配有一台 PC，并在店面区使用手持设备和平板电脑。这些店内设备的互联网流量将回传到总部，总部应用了安全控制措施，不过每家门店还有一个本地互联网出口，允许直接访问互联网。店内 PC 和手持设备使用网站允许列表来限制互联网访问。但门店中的平板电脑和总部的 PC 则没有限制，因为其用户需要访问各种各样的网站，从而了解时尚趋势。

数字化倡导部门高级经理 Kousei Murano 表示：“这种不受限制的访问可能会造成安全漏洞，如果员工点击网络钓鱼电子邮件中的链接，或意外访问已被入侵的网站，就会造成设备感染恶意软件。”

Adastria 在门店和总部的所有企业设备上都安装了端点防病毒软件，但该公司希望进一步加强保护。Murano 解释道：“仅凭防病毒软件有时会漏掉一些威胁。我们担心的是，一旦某台设备遭到黑客入侵，我们便面临着该黑客在我们的系统中进行横向移动，从而渗透我们的整个系统的风险。”

为了消除这些顾虑，Adastria 选择了 Akamai 云端安全 Web 网关 Secure Internet Access Enterprise，通过这种解决方案简单、主动地帮助所有员工抵御威胁。

在 20 分钟内保护所有位置的设备

Murano 表示：“Akamai 第一次向我演示 Secure Internet Access Enterprise 的时候，我立即就意识到这种解决方案将对我们改善安全态势大有助益。”Adastria 随即启动了概念验证 (PoC)，评估这一安全 Web 网关。PoC 持续了大约一个月时间，发现了这家零售商的防病毒软件未能检测到的各种潜在威胁。因此，该公司于 2019 年 12 月实施 Secure Internet Access Enterprise，并一直使用至今。

Murano 说：“在刚开始执行 PoC 时，我们只需要配置 DNS 服务器，将所有 DNS 请求发送到 Secure Internet Access Enterprise。然后，将威胁检测行为的设置从“警报”切换到“阻止”，就可以从 PoC 切换到完全部署。这意味着，我们只需要大约 20 分钟的时间，就能完成所有设备的保护工作。”

Murano 还指出：“通过这一项操作，Secure Internet Access Enterprise 就能立即保护我们公司的所有设备，包括总部以外所有门店的设备。该解决方案可以阻止设备访问恶意网站，并且抵御各种定向网络钓鱼攻击和数据渗漏问题。最重要的是，我们还可以用它来保护本地疏导业务。Secure Internet Access Enterprise 对我们来说是一种非常合适的安全解决方案。”

Secure Internet Access Enterprise 将用于支持未来数字化转型计划

在公司开始使用 Akamai 安全 Web 网关后，这款解决方案能够主动、自动地阻止公司设备与互联网之间可能导致严重安全事件（如勒索软件感染）的恶意通信。

Murano 指出：“有了 Secure Internet Access Enterprise，我们几乎不需要花时间和精力进行部署实施，就能够保护数以千计的设备免于网络攻击。它还能帮助我们发现潜在的内部威胁，我们不再像过去那样担忧未检测到的违规行为或入侵事件。所以，我们不再需要投入这么多资源来提高员工的计算机能力，因为即使员工点击了定向网络钓鱼电子邮件，也不会导致严重的安全事件。”

数字化倡导部门主管 Kazuyoshi Umeda 也对这些成果给予高度评价，他说：“实施 Secure Internet Access Enterprise 的好处很多，我认为它的投资回报很可观。”

最后，他总结说：“受新冠疫情的影响，未来，我们需要更好地支持员工在任何地方开展工作。为此，我们需要采用云优先的策略来发展我们的业务体系。此外，我们还计划借助物联网技术来理顺我们的价值链。为了推动这些举措，我们需要加强内部网络与云服务和物联网设备之间连接点的安全性。我相信 Akamai Secure Internet Access Enterprise 也会在这方面一展所长。”

Adastria 简介

Adastria 是一家主营休闲服饰和杂货的休闲时尚商品连锁专卖店，在日本和海外经营着 30 多个品牌，拥有大约 1,400 家门店。自 2010 年以来，Adastria 一直在努力朝着 SPA 业务模式转变，建立从产品策划、制造到零售的一体化价值链。该公司的目标是利用综合制造和销售机构以及多品牌优势，成为一家全球化时尚 SPA 公司。公司的使命宣言是“Play fashion!”（玩转时尚！），通过提供丰富的时尚商品，让每一位客户的生活“更有趣”。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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