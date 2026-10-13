Adastria 借助 Secure Internet Access Enterprise 快速主动地保障员工安全

数字化转型可以改善客户和员工的体验，但也会增加安全漏洞的风险。“我们最艰难的挑战莫过于设法保护客户数据，避免日渐复杂的网络攻击侵扰。在我们的 1,400 家门店中，许多员工都能通过工作中使用的设备无限制地访问互联网。在这样的环境中，必须实施适当的机制，以保护企业免受网络威胁侵扰。”



提高员工的计算机知识水平有助于降低这种风险，但需要花费大量时间开展安全培训。许多门店的兼职员工流动率很高，这进一步加大了这种方案的难度。因此，Adastria 需要的不是安全培训，而是能主动保障员工安全的系统。



每一家 Adastria 门店都配有一台 PC，并在店面区使用手持设备和平板电脑。这些店内设备的互联网流量将回传到总部，总部应用了安全控制措施，不过每家门店还有一个本地互联网出口，允许直接访问互联网。店内 PC 和手持设备使用网站允许列表来限制互联网访问。但门店中的平板电脑和总部的 PC 则没有限制，因为其用户需要访问各种各样的网站，从而了解时尚趋势。



数字化倡导部门高级经理 Kousei Murano 表示：“这种不受限制的访问可能会造成安全漏洞，如果员工点击网络钓鱼电子邮件中的链接，或意外访问已被入侵的网站，就会造成设备感染恶意软件。”



Adastria 在门店和总部的所有企业设备上都安装了端点防病毒软件，但该公司希望进一步加强保护。Murano 解释道：“仅凭防病毒软件有时会漏掉一些威胁。我们担心的是，一旦某台设备遭到黑客入侵，我们便面临着该黑客在我们的系统中进行横向移动，从而渗透我们的整个系统的风险。”



为了消除这些顾虑，Adastria 选择了 Akamai 云端安全 Web 网关 Secure Internet Access Enterprise，通过这种解决方案简单、主动地帮助所有员工抵御威胁。