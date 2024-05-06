생성형 AI로 제로 트러스트 성과 가속하기, 1부: AI 레이블링

Akamai는 생성형 AI가 엄청난 자산이라고 생각하며, 이 기술의 장점을 누리고 있는 것은 Akamai뿐만이 아닙니다. Salesforce에 따르면, 설문조사에 참여한 최종 사용자의 67%는 생성형 AI가 “다른 기술 투자에서 더 많은 것을 얻을 수 있도록 도와줄 것”이라고 답했으며, 45%는 “이미 사용하고 있는 기술에 통합된다면 생성형 AI를 더 많이 사용할 것”이라고 답했습니다.

벤더사 측면에서는 2500명 이상의 임원을 대상으로 한 Gartner 설문조사 에서 38%가 생성형 AI 기능에 투자하는 주요 목적으로 “고객 경험 및 유지”를 꼽았습니다.

Akamai는 이미 머신 러닝과 예측 AI를 제품에 통합하고 있습니다. 하지만 제로 트러스트 플랫폼과 관련해서는 고객 경험을 더욱 개선하고 보안 정책 수립 및 시행에 소요되는 전반적인 시간을 단축하며 보안팀이 보다 빠르고 효과적으로 제로 트러스트 성과를 달성할 수 있도록 생성형 AI 구성요소를 확장하는 데 주력하고 있습니다.