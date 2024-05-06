生成 AI によるゼロトラストの促進、パート 1：AI ラベリング

私たちは、生成 AI は非常に大きな資産であると考えています。このテクノロジーのメリットを実感できるのは、私たちだけではありません。 Salesforceによると、調査対象のエンドユーザーの 67% が、生成 AI は「他のテクノロジーへの投資からより多くの成果を得る」のに役立つと回答し、45% が「すでに使用しているテクノロジーに統合されれれば、生成 AI をより多く使用する」と回答しています。

ベンダー側の意見としては、2,500 人以上の経営幹部を対象に実施された Gartner 社のアンケート において、回答者の 38% が、生成 AI 機能への投資の主な目的として「顧客体験と顧客維持率」を挙げました。

Akamai は、すでに機械学習と予測 AI を 当社の製品に組み込んでいます。ただし、 ゼロトラスト・プラットフォームについては、顧客体験をさらに向上させ、セキュリティポリシーの構築と導入にかかる全体的な時間を短縮し、ゼロトラストの成果をより迅速かつ効果的に達成できるようにするため、生成 AI コンポーネントの拡張に取り組んでいます。