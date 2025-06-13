연방 감시 하의 API 보안: CIO를 위한 경고

디지털 인프라 및 리스크 이니셔티브를 이끄는 CIO는 API 보안에 대한 계획적이고 체계적인 접근 방식을 취해야 합니다. 첫 번째 우선순위는 API 환경에 대한 완벽한 가시성을 확보해야 한다는 것입니다. 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 실시간으로 인벤토리를 파악하지 못한다면 API 사용을 효과적으로 보호하거나 감사하는 것은 거의 불가능합니다.

다음으로, 설계부터 보안을 내장해야 합니다. 이를 위해 강력한 인증을 구축하고, 모든 인풋을 검증하고, 기업의 모든 API에 '최소 권한' 접속을 적용해야 합니다. 옵저버빌리티도 마찬가지로 중요합니다. API 트래픽을 실시간으로 모니터링하면 팀은 비정상 징후를 조기에 탐지하고 리스크가 확대되기 전에 대응할 수 있습니다. 이는 많은 규제 프레임워크에서 중요한 요구사항입니다.

또한 보안 노력을 컴플라이언스 요구사항에 직접 매핑해야 합니다. API 제어와 PCI DSS, GDPR, HIPAA, DORA 같은 프레임워크 간의 명확한 조율을 통해 기업은 진행 상황을 입증하고 증거를 문서화하고 자신 있게 감사를 준비할 수 있습니다.

마지막으로, 안정성을 지속적으로 테스트해야 합니다. API는 사후에 고려하는 대신 보다 광범위한 보안 테스트 전략과 운영 안정성 계획의 일부가 되어야 합니다. 특히 DORA의 적용을 받는 유럽 연합 내 기업의 경우 공격을 시뮬레이션하고, 실패 시나리오를 평가하며, 연속성을 보장하는 역량이 기본적인 기대치가 되고 있습니다.