借生成式 AI 之力，加速实现 Zero Trust 成果，第 1 部分：AI 标记

现如今，人工智能 (AI) 似乎成为了任何人都无法忽视的技术。这场变革始于 2022 年发布的 ChatGPT ，如今已演变成一场全面的 技术竞赛 ，旨在训练新的语言模型并利用生成式 AI 技术带来的机遇。2024 年，毫不夸张地说 AI 将转变我们的工作方式。

作为一家以客户为中心的公司，Akamai 热衷于确保以安全有效的方式在我们的产品中利用生成式 AI 技术。本系列博文由四部分组成。本博文是该系列的第一篇，将重点介绍我们如何使用和投资生成式 AI 技术来帮助安全专家加快和简化其 Zero Trust 计划。