RaaS(Ransomware as a Service)는 개발자가 랜섬웨어를 제작한 후, 이를 공격을 수행할 제휴 사용자에게 임대하는 것으로, 기술적 지식이 부족한 사용자도 정교한 공격을 실행할 수 있도록 합니다.
핵심 내용:
- 오늘날의 위협 환경은 AI 기반 제로 트러스트를 요구합니다. 기업들이 AI 혁신에 박차를 가하면서, 자율 에이전트는 더 이상 단순한 사용자 중심 툴이 아닌 네트워크 내부에서 작동하는 존재로 자리 잡게 되었습니다. 에이전트가 여러 저장소의 데이터를 조회하거나 내부 엔드포인트를 스캔해 맥락을 파악할 수 있는 권한을 가지고 있다면, 이는 자동화된 측면 이동을 위한 수단이 될 수 있습니다. 제로 트러스트는 이제 인간뿐만 아니라 자신의 이름으로 작동하는 자율적인 프로세스까지 지속적으로 검증하는 방향으로 전환되어야 합니다.
- 프런티어 LLM과 같은 리스크는 새로운 제로 트러스트 접근 방식을 요구합니다. 공격자들이 여러 경로를 통해 동시다발적으로 공격을 감행하고, 단 몇 초 만에 취약점을 진단하고 공격을 실행할 수 있는 프런티어 AI 모델의 등장이 예상됨에 따라, 통합 솔루션의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 제로 트러스트 전략은 개별 툴의 집합을 넘어서는 접근 방식을 취해야 합니다. AI 기반 위협은 개별적으로 분리된 보안 제품을 악용해 인간의 대응 속도보다 더 빠르게 확산될 수 있습니다.
- 자동화된 마이크로세그멘테이션은 머신 스피드의 측면 이동을 차단합니다. 오늘날의 위협에 대응하기 위해서는 AI 기반 방어 기능을 갖춰 AI로 인한 위협에 맞설 수 있는 제로 트러스트 아키텍처가 필요합니다. 인간의 느린 인시던트 대응에 의존하면 AI 기반의 빠른 침투가 대규모 시스템 장애로 이어질 수 있습니다. 하지만 AI 기반 마이크로세그멘테이션은 위협을 자동으로 차단시켜 보안팀은 위협이 발생하자마자 그 확산을 막고 제거할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
직원들은 모니터링되지 않는 AI 브라우저 확장 프로그램과 자율 에이전트를 설치하는데, 이는 과도한 권한을 요구하고 은밀한 데이터 경로를 생성해 브라우저를 사실상 데이터 유출의 허브로 변모시킵니다.
AI 기반 스크립트는 이제 인증된 세션을 탈취하고 사용자의 행동을 빠르게 모방할 수 있습니다. 이는 인증 절차를 우회할 수 있음을 의미하므로, 시스템은 침입 발생 시 견딜 수 있도록 설계되어야 합니다.
"정상"을 정의하는 것은 공격자의 기법에 관계없이 모든 비인가 활동을 기본적으로 차단하기 위해 어떤 사용자, 디바이스, 워크로드가 통신해야 하는지 정확히 구분하는 것을 의미합니다.
레거시 툴은 일반적으로 온프레미스 환경에 국한되어 사용되며, 전체 하이브리드 환경을 완전히 지원하지는 못하므로 레거시 서버나 에이전트리스 IoT/OT 디바이스와 같은 격차가 생기며, 이러한 격차는 측면 이동 공격의 표적이 될 수 있습니다.
프록시는 인터넷에서 직접 접근할 수 없는 프라이빗 IP 주소에 위치하며, 민감한 인그레스 경로는 역방향 애플리케이션 터널을 통해 이루어지기 때문에 외부 IP 주소가 노출되지 않습니다.
AI 시대에는 자동화된 프롬프트 폭격과 음성 복제 기술로 인해 인증정보 탈취가 거의 자동으로 이루어지므로, 피싱 공격으로부터 보호하는 유일한 방법은 FIDO2/WebAuthn 준수 솔루션뿐입니다.
기업은 정책 시행 없이도 환경 트래픽 흐름에 대한 객관적인 정보를 즉시 확보할 수 있으며, 애플리케이션 링펜싱을 활용하면 특정 포트를 통해 주요 서비스를 신속하게 차단할 수 있습니다.