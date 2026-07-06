레거시 툴은 일반적으로 온프레미스 환경에 국한되어 사용되며, 전체 하이브리드 환경을 완전히 지원하지는 못하므로 레거시 서버나 에이전트리스 IoT/OT 디바이스와 같은 격차가 생기며, 이러한 격차는 측면 이동 공격의 표적이 될 수 있습니다.