소프트웨어 공급망의 AI 및 API 취약점을 부각시킨 유출

대기업 보안팀이 소프트웨어 벤더사에 대해 상당한 실사를 수행하는 것이 일반적입니다. 설계 차원의 보안 원칙 준수, 데이터 개인정보 보호 규정 준수, 심지어 애플리케이션 코딩 엔지니어에 대한 배경 조사 등 다양한 요소를 검토합니다.

물리적 공급망과 마찬가지로, 문제를 일으키는 것은 주 벤더사가 아닌 벤더의 벤더사인 경우가 많습니다. Salesforce가 Salesloft의 AI 채팅 에이전트인 Drift와의 연동을 통해 영향을 받은 데이터 유출에서도 이와 유사한 상황이 발생한 것으로 보입니다.