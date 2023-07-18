API 보안 테스트 툴의 부재

2023년 SANS의 API 보안 설문조사에 따르면 API 보안 테스트 툴을 보유한 기업은 응답자의 50% 미만에 불과한 것으로 나타났습니다. API 검색 툴을 사용하는 응답자는 이보다 더 적었습니다(29%). 또한 이 보고서는DDoS와 부하 분산 서비스에 포함된 API 보안 컨트롤의 경우 응답자의 29%만 사용 중인 것으로 나타나 ‘잘 활용되고 있지 않다’고 밝혔습니다.

공격이 증가하는 현실을 감안할 때 우려되는 트렌드가 아닐 수 없습니다. Akamai의 최근 인터넷 현황 보고서 '보안 격차의 허점: 애플리케이션 및 API 공격의 증가'에서 보고한 대로, 2022년은 애플리케이션 및 API 공격이 기록적으로 많은 해였습니다. 그러나 SANS 설문조사에서 기업에 가장 큰 보안 리스크가 무엇이라고 생각하는지에 대한 응답을 살펴보면, 포괄적인 범위의 API 툴을 도입하지 않는 것도 놀랍지는 않습니다.

2023년 7월에 발표된 보고서는 대부분 미국에 거주하는 231명의 응답자를 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 응답자의 78%는 현재 애플리케이션 보안에 관여하고 있으며, 15%는 향후에도 관여할 계획이 있다고 답했습니다.