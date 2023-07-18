遅れが目立つ包括的 API セキュリティの導入状況

API セキュリティ・テスト・ツールの欠落が顕著

API セキュリティに関する 2023 年の SANS 調査から、 API セキュリティ のテストツールを使用している回答者は全体の 50% に満たないことがわかりました。API ディスカバリーツールを使用している回答者の割合はさらに少ない状況です（29%）。しかも、このレポートによると、分散型サービス妨害（DDoS）対策サービスや不可分散サービスに含まれる API セキュリティコントロールは「十分に活用されていない領域」であり、これらの機能を使用している回答者の割合はわずか 29% でした。

攻撃の増加を考えると、これは非常に深刻な傾向といえます。Akamai が最近の「インターネットの現状」レポート、「セキュリティギャップのすり抜け：組織を狙うアプリケーションおよび API 攻撃の増加」で報告したとおり、2022 年は、アプリケーションおよび API 攻撃の数が過去最多となりました。しかし、SANS 調査の回答者が組織にとって最大のセキュリティリスクをどう捉えているかを見れば、包括的に対応できる API ツールの採用が少ないのもうなずけます。

このレポートは、2023 年 7 月に発表され、231 人の回答者のほとんどが米国組織に所属しています。現在アプリケーションセキュリティを担当している回答者の割合は 78%、今後関わる見込みである回答者は 15% でした。