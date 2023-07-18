全方位 API 安全措施的采用落后于需求

明显缺乏 API 安全测试工具

2023 年 SANS API 安全调查发现采用 API 安全 测试工具的受访企业不足 50%。采用 API 发现工具的公司数量则更少，只有 29%。不仅如此，该报告还指出，分布式拒绝服务 (DDoS) 和负载平衡服务中包含的 API 安全控制措施尚未得到充分利用，只有 29% 的受访企业表示使用了这些功能。

考虑到攻击数量还在增加，这一调查结果着实令人担忧。正如 Akamai 在最近发布的互联网现状报告《钻过安全漏洞：应用程序和 API 攻击呈上升趋势》中所报告的那样，2022 年是应用程序和 API 攻击数量创纪录的一年。然而，如果考虑到 SANS 调查的受访企业认为其所面临的前几大安全风险是什么，那么再看到许多企业并未采用具有全方位覆盖面的 API 工具这一调查结论，您或许也就不足为奇了。

该报告发布于 2023 年 7 月，所调查的 231 家受访企业绝大多数来自美国。78% 的受访企业目前从事的是应用程序安全领域的相关工作，另有 15% 的受访企业预计未来会涉足该领域。