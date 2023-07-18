L'adozione di soluzioni complete per la sicurezza delle API non è sufficiente

Comprendere in che modo le API vengono eseguite (e quante ne vengono eseguite)

Il rapporto SANS suggerisce anche che le aziende non stanno facendo molto neanche per comprendere quante API sono in esecuzione nel loro ambiente. Più di due terzi degli intervistati stima che l'accuratezza del loro inventario delle API in esecuzione in produzione sia al di sotto del 75%.

Per anni le aziende hanno lottato per ottenere un inventario accurato delle risorse, tra cui reti, computer e applicazioni. Devono prestare più attenzione e capire in che modo le API vengono eseguite (e quante ne vengono eseguite). Il rapporto afferma: "... dal momento che le API vulnerabili stanno diventando il più comune punto di accesso per gli attacchi, deve aumentare l'accuratezza dell'inventario delle API e bisogna eseguire il rilevamento con maggiore frequenza".