실제 환경에서 발견된 Coyote: UI 자동화를 악용한 최초의 멀웨어

2024년 12월, Akamai는 공격자가 Microsoft의 UIA 프레임워크를 악용해 인증정보를 탈취하고 코드를 실행하는 등 다양한 공격을 수행할 수 있음을 강조한 블로그 게시물을 공개했습니다. 당시에는 단지 개념 증명(PoC)에 불과했지만, 지금은 상황이 달라졌습니다.

해당 게시물을 공개한 지 약 두 달 후, 은행용 트로이 목마 멀웨어인 Coyote의 변종이 실제 환경에서 UIA를 악용하는 것이 관찰되었으며, 이는 해당 프레임워크가 실제로 악용된 첫 번째 사례로 기록되었습니다.

2024년 2월 처음 발견된 이후, 디지털 환경에서 활동해 온 악성 Coyote의 최신 변종이 UIA를 악용하고 있습니다.

이번 블로그 게시물에서는 이 변종을 자세히 분석해, UIA가 어떻게 악의적으로 활용되고 있는지, 그리고 이를 방어하는 보안팀 입장에서 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다.