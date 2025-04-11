DNSSEC란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

DNSSEC(Domain Name System Security Extensions)는 IP(Internet Protocol) 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 보안을 위해 DNS 레코드에 추가되는 암호화 서명입니다. DNSSEC는 DNS를 만든 설계자가 프로토콜 보안 조치를 포함하지 않았기 때문에 존재합니다. 이 때문에 공격자는 레코드를 위조하고 사용자를 사기성 웹사이트로 유도할 기회를 발견할 수 있었습니다. 따라서 DNS 응답에 신뢰성 및 데이터 무결성 레이어를 추가하기 위해 DNSSEC 프로토콜이 도입되었습니다.

DNSSEC는 기존 DNS 레코드에 암호화 서명을 추가해 보안 DNS를 설정하는 방식으로 작동합니다. 서명은 AAAA 및 MX와 같은 일반적인 레코드 종류와 함께 DNS 네임 서버에 저장됩니다. 그런 다음 요청된 DNS 레코드에 해당하는 서명을 확인해 해당 레코드가 권한 있는 네임 서버에서 직접 추출되었는지 확인할 수 있습니다. 즉, 디지털 전송 중에 기록이 중독되거나 변조되지 않아 가짜 레코드가 도입되는 것을 방지할 수 있습니다.