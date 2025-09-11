클라우드 비용 최적화 이해

클라우드 컴퓨팅은 기존의 온프레미스 솔루션이 따라갈 수 없는 다양한 비용 절감 혜택을 제공합니다. 주요 장점 중 하나는 사용한 만큼만 지불하는 요금 모델로, 이를 통해 기업은 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불합니다. 이로서 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 대규모 초기 투자 필요성이 사라져 총소유비용(TCO)이 감소합니다.

확장 가능한 클라우드 인프라는 비용 절감의 또 다른 핵심 요소입니다. 온프레미스 솔루션은 규모를 확장하거나 축소할 때 상당한 자본 지출이 필요하지만 클라우드 서비스는 변화하는 수요에 따라 쉽게 조정 가능합니다. 기업은 이러한 유연성을 통해 리소스 사용을 최적화하고 과도한 프로비저닝이나 미사용으로 인한 비효율을 피할 수 있습니다.

또한 클라우드 공급업체는 예약 인스턴스와 스폿 인스턴스 등 다양한 가격 모델을 제공해 비용을 추가로 절감할 수 있습니다. 예약 인스턴스는 특정 기간 동안 일정 수준의 리소스 사용을 약속할 경우 할인 혜택을 제공하며, 스폿 인스턴스에서 기업은 수요가 낮은 시간대에 사용되지 않은 컴퓨팅 리소스를 온디맨드 가격의 일부로 입찰해 사용할 수 있습니다. 기업은 이러한 옵션을 통해 특정 요구사항에 가장 적합한 비용 효과적인 솔루션을 유연하게 선택할 수 있습니다.