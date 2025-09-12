Entendiendo la optimización de los costes de nube

El cloud computing ofrece una serie de ventajas de ahorro de costes que las soluciones locales tradicionales no pueden igualar. Una de las principales ventajas es el modelo de precios de pago por uso, que permite a las organizaciones pagar solo por los recursos que utilizan. Esto elimina la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en hardware y software, lo que reduce el coste total de propiedad (TCO).

La infraestructura de nube escalable es otro factor clave en la reducción de costes. A diferencia de las soluciones locales, que a menudo requieren una inversión de capital significativa para ampliar o reducir la escala, los servicios en la nube se pueden ajustar fácilmente para satisfacer una demanda en constante evolución. Esta flexibilidad garantiza que las empresas puedan optimizar el uso de sus recursos y evitar las ineficiencias asociadas con el aprovisionamiento excesivo o la infrautilización.

Además, los proveedores de nube ofrecen una variedad de modelos de precios, como instancias reservadas e instancias puntuales, que pueden reducir aún más los costes. Las instancias reservadas ofrecen un descuento por comprometerse a un determinado nivel de uso de recursos durante un periodo especificado, mientras que las instancias puntuales permiten a las organizaciones realizar ofertas por recursos informáticos no utilizados a un precio inferior al de la oferta a demanda. Estas opciones proporcionan a las empresas la flexibilidad necesaria para elegir la solución más rentable para sus necesidades específicas.