云成本优化是在确保应用程序和服务的性能及可靠性的同时，管理并降低云计算相关成本的过程。它可帮助企业更有效地分配其云支出，并避免产生不必要的开支。
云成本优化是在确保应用程序和服务的性能及可靠性的同时，管理并降低云计算相关成本的过程。它是云财务管理的一个关键方面，因为它有助于企业更有效地分配云支出并避免不必要的开支。通过实施强有力的云成本优化策略，企业可以节省大量成本，并提升其在云环境中的整体投资回报率 (ROI)。
优化云支出的重要性怎么强调都不为过。随着越来越多的企业迁移至云端，云成本管理的复杂性也在不断增加。如果没有适当的策略，企业很容易陷入超支和遭遇意外云成本的陷阱。有效的云成本优化可以确保资源得到高效利用，这对于维持恰当的预算并最大限度地发挥云计算的优势至关重要。
在云环境中，节省成本的关键策略包括合理调整工作负载、利用自动扩缩以及使用预留实例。这些方法可帮助企业根据实际需求调整资源使用情况，从而避免落入过度配置和利用不足的陷阱。通过采用这些策略，企业可打造更具成本效益且更高效的云基础架构。
云计算如何降低成本
云计算具备一系列传统的本地解决方案无法比拟的成本节省优势。主要优势之一是随用随付的定价模式，企业只需为他们使用的资源付费。这样便无需对硬件和软件进行大量前期投资，从而降低了总体拥有成本 (TCO)。
可扩展的云基础架构是降低成本的另一项关键因素。与通常需要大量资本支出来进行扩容或缩容的本地解决方案不同，云服务可以轻松根据不断变化的需求进行调整。这种灵活性可确保企业能够优化资源使用并避免出现与过度配置或利用不足相关的效率低下问题。
此外，云服务提供商还提供了多种定价模式（例如预留实例和竞价实例），可进一步降低成本。预留实例针对在指定时间段内使用一定量资源的承诺提供了折扣，而竞价实例允许企业以远低于按需价格的成本竞标未使用的计算资源。这些选项让企业能够灵活地根据自己的具体需求选择最具成本效益的解决方案。
云运行和成本降低
自动扩缩是云计算中的一项强大功能，可根据当前工作负载自动调整计算资源的数量。这可确保企业在任何给定时间仅使用所需的资源，从而大幅减少云支出。通过动态扩容或缩容，企业可避免过度配置造成的效率低下，并确保始终以最佳资源利用率运营。
预留实例和竞价实例也是降低云成本的重要工具。预留实例可在承诺使用期限内提供更低的费率，这尤其适合于那些使用模式可预测的工作负载。而竞价实例使企业能够以更低的成本利用未使用的计算资源。通过结合使用这些策略，企业可以实现更高效的云环境，同时从降低的云成本中受益。
实施云成本优化策略
合理调整在成本管理中的作用非常重要。合理调整是指确保为工作负载分配适当数量的资源，既不会过度配置，也不会利用不足。此过程有助于企业优化资源使用并消除浪费，从而大幅节省成本。通过定期审查并调整资源分配，企业可确保始终以最高效率运营。
解决利用不足的资源和闲置资源的问题是云成本优化的另一个关键方面。这些资源会显著增加云账单费用，因为它们代表了未对企业运营作出贡献的浪费容量。通过识别并消除这些效率低下问题，企业可降低云支出并提升整体资源利用率。在软件开发生命周期的每个阶段中整合云成本优化，这对降低成本至关重要。
FinOps 与云财务管理
FinOps 是一门将财务管理、DevOps 与云计算相结合以优化云资源使用的学科。它专注于调整云资源使用中的财务与运营方面，以确保资源得到高效使用并且具备成本效益。FinOps 在云环境中尤为重要，因为资源使用的动态特性使得成本管理变得具有挑战性。
在云成本管理中，指标和仪表板的重要性不容忽视。这些工具可提供对云资源使用和成本的实时监测能力，使企业能够就资源分配做出明智决策。通过监控使用模式和成本趋势，企业可以识别待改进的方面，并采取主动措施来优化云支出。指标和仪表板还有助于设定和执行成本阈值，确保遵守预算并避免产生意外成本。
云成本优化的必要性
对于使用云服务的企业来说，避免产生超支和意外成本是首要任务。常见的效率低下问题（例如过度配置和成本异常）可能会很快导致预算超支和财务压力。过度配置是指分配的资源超过了实际需求，导致浪费容量和产生不必要支出的情况。如果管理不当，成本异常（例如使用量意外激增）也可能导致账单费用增加。
云成本管理工具在帮助企业设定预算和有效管理成本方面发挥着至关重要的作用。这些工具可提供对云资源使用和支出的精细见解，使企业能够实时识别并解决效率低下问题。通过设定和执行成本阈值，企业可确保不超出预算并避免产生意外费用。此外，这些工具还可帮助预测未来成本，使企业能够就资源分配和预算编制做出明智决策，并防止在月底前发生超支。
确保有效的云支出
采用战略性方法来分配云预算对于最大化云投资的回报率至关重要。这涉及对资源使用情况进行仔细规划和监控，以确保成本与业务目标保持一致。通过利用预测功能和云成本管理，企业能够更深入地了解其使用模式，并根据数据制定资源分配决策。
利用预测工具和云成本优化工具可帮助企业预测未来成本并确定需要优化的领域。这些工具让您可以深入了解使用趋势，并有助于设定切合实际的预算。通过定期审查和调整预算，企业可确保他们能够最有效地利用其云资源。此战略方法不仅有助于降低成本，还可确保云投资符合企业的长期目标。
更明智的云支出的关键要点
云成本优化是有效云财务管理的重要组成部分。通过实施合理调整、利用自动扩缩，以及采用预留实例和竞价实例等策略，企业可大幅节省成本并提升整体资源利用率。在确保云计算开支的实时成本监测能力和主动管理方面，FinOps 的作用以及指标和仪表盘的使用同样至关重要。
随着对云财务管理职位的需求不断增长，在该领域拥有专业知识的专业人员有望获得有竞争力的薪酬和各种职业发展机会。通过规避常见的效率低下问题并利用云成本管理工具，企业可确保其云投资既具备成本效益，又符合业务目标。在快速发展的云环境中，优化云支出的能力是一项关键的差异化因素，可带来显著的竞争优势。
常见问题
随用随付的定价模式让企业只需为他们使用的资源付费，而无需对硬件和软件进行大量前期投资。这可以降低总体拥有成本 (TCO)，并帮助更高效地管理成本。
自动扩缩是云计算中的一项功能，可根据当前工作负载自动调整计算资源的数量。这可确保企业在任何给定时间仅使用所需资源，从而大幅节省成本并实现资源的高效利用。
预留实例针对在指定时间段内使用一定量资源的承诺提供了折扣。它们尤其适合于那些使用模式可预测的工作负载，因为与按需定价相比，预留实例可提供更低的费率，从而节省成本。
竞价实例允许企业以远低于按需价格的成本竞标未使用的计算资源。它们非常适合于可以容忍中断的工作负载，并且能够显著降低非关键任务的成本。然而，由于在可用性方面不太可靠，竞价实例并不适用于关键、耗时的任务。
合理调整是指确保为工作负载分配适当数量的资源，既不会过度配置，也不会利用不足。此过程有助于企业优化资源使用并消除浪费，从而大幅节省成本。
利用不足的资源和闲置资源会显著增加云账单费用，因为它们代表了未对企业运营作出贡献的浪费容量。识别并消除这些效率低下问题可帮助企业降低云支出并提升整体资源利用率。
FinOps 是一门将财务管理、DevOps 与云计算相结合以优化云资源使用的学科。它专注于调整云资源使用中的财务与运营方面，以确保资源得到高效使用并且具备成本效益。FinOps 可帮助财务专业人员跟踪并优化云支出，与技术团队协作，同时确保不同业务部门和云服务提供商的云成本得到有效管理。
指标和仪表板可提供对云资源使用和成本的实时监测能力，使企业能够就资源分配做出明智决策。它们有助于设定并执行成本阈值、识别可改进的方面，并避免产生意外费用。
云环境中的常见效率低下问题包括配置过度（分配的资源超过了需求）和成本异常（使用量意外激增）。如果管理不当，这些问题可能会导致预算超支和财务压力。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。