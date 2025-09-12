云计算具备一系列传统的本地解决方案无法比拟的成本节省优势。主要优势之一是随用随付的定价模式，企业只需为他们使用的资源付费。这样便无需对硬件和软件进行大量前期投资，从而降低了总体拥有成本 (TCO)。

可扩展的云基础架构是降低成本的另一项关键因素。与通常需要大量资本支出来进行扩容或缩容的本地解决方案不同，云服务可以轻松根据不断变化的需求进行调整。这种灵活性可确保企业能够优化资源使用并避免出现与过度配置或利用不足相关的效率低下问题。

此外，云服务提供商还提供了多种定价模式（例如预留实例和竞价实例），可进一步降低成本。预留实例针对在指定时间段内使用一定量资源的承诺提供了折扣，而竞价实例允许企业以远低于按需价格的成本竞标未使用的计算资源。这些选项让企业能够灵活地根据自己的具体需求选择最具成本效益的解决方案。