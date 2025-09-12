Alles über Cloudkostenoptimierung

Cloud Computing bietet gegenüber herkömmlichen On-Premise-Lösungen eine Reihe von kostensparenden Vorteilen. Einer der Hauptvorteile ist das nutzungsbasierte Preismodell, bei dem Unternehmen nur die von ihnen verwendeten Ressourcen bezahlen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit umfangreicher Vorabinvestitionen in Hardware und Software, was die Gesamtbetriebskosten verringert.

Eine skalierbare Cloudinfrastruktur ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Senkung der Kosten. Im Gegensatz zu On-Premise-Lösungen, die oft erhebliche Investitionsausgaben für die Skalierung nach oben oder unten erfordern, können Clouddienste problemlos an die sich verändernden Anforderungen angepasst werden. Diese Flexibilität gewährleistet, dass Unternehmen ihre Ressourcennutzung optimieren und die Ineffizienzen vermeiden können, die mit einer zu hohen oder zu geringen Auslastung einhergehen.

Darüber hinaus bieten Cloudanbieter eine Vielzahl von Preismodellen an, wie zum Beispiel reservierte Instanzen und Spot-Instanzen, die die Kosten weiter senken können. Reservierte Instanzen ermöglichen einen Rabatt für die Zusage einer bestimmte Ressourcenauslastung über einen bestimmten Zeitraum, während Spot-Instanzen es Unternehmen ermöglichen, auf ungenutzte Rechenressourcen zu bieten und diese zu einem Bruchteil der On-Demand-Kosten in Anspruch zu nehmen. Diese Optionen bieten Unternehmen die Flexibilität, die kostengünstigste Lösung für ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.