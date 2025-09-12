クラウドコストの最適化について

クラウドコンピューティングには、従来のオンプレミスソリューションでは対応できないコスト削減のメリットがあります。主なメリットの一つは従量制の料金モデルです。これにより、組織は使用したリソースに対してのみ料金を支払うことができます。ハードウェアとソフトウェアに多額の先行投資を行う必要がなくなり、総所有コスト（TCO）が削減されます。

クラウドインフラはスケーラブルであるという点も、コスト削減につながるもう 1 つの重要な要因です。スケールアップやスケールダウンに多額の設備投資が必要となる場合が多いオンプレミスソリューションとは異なり、クラウドサービスは変化する需要に合わせて簡単に調整できます。この柔軟性により、企業はリソースの使用率を最適化し、過剰なプロビジョニングや不十分な利用に伴う非効率性を回避できます。

さらに、リザーブドインスタンスやスポットインスタンスなど、クラウドプロバイダーからさまざまな料金モデルが提供されているため、コストをさらに削減できます。リザーブドインスタンスでは、指定された期間に一定レベルのリソース使用量をコミットすることで割引が適用されます。一方、スポットインスタンスでは、未使用のコンピュートリソースをオンデマンド料金の数分の 1 の料金で入札できます。こういったオプションを利用することで、企業は特定のニーズに合わせて最もコスト効率の高いソリューションを柔軟に選択できます。