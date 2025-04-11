클라우드 전환 전략: 단계별 프레임워크 및 장점

클라우드 전환 전략은 기업이 데이터, 애플리케이션, 인프라를 온프레미스 또는 레거시 시스템에서 클라우드 기반 환경으로 이동하기 위해 필요한 프로세스를 명확히 정의한 계획입니다. 일부 기업은 자체 프라이빗 클라우드를 관리할 수 있지만, 클라우드 공급업체를 통해 퍼블릭 클라우드를 사용하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.

매년 더 많은 기업이 클라우드로 전환하고 있으며, 클라우드 지출도 계속 증가하고 있습니다. 다음 통계를 참고하세요.

Gartner는 전 세계 퍼블릭 클라우드 서비스 지출이 2024년까지 6790억 달러에 달할 것으로 예측하며, 이는 전년 대비 20.4% 증가한 수치입니다.

Forrester의 리서치에 따르면 인프라, 데이터베이스 및 애널리틱스, 개발 서비스, 클라우드 애플리케이션에서 발생하는 매출은 2026년까지 1조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

Flexera의 2024년 클라우드 현황 보고서에 따르면, 대기업과 SMB(Small and Medium-Sized Business) 모두 애플리케이션 워크로드의 50% 이상을 퍼블릭 클라우드에 배치했으며, 향후 12개월 내에 추가로 퍼블릭 클라우드로 전환할 계획입니다.

New Stack의 조사에 따르면, 온프레미스 데이터 센터에서 벗어나 다양한 종류의 클라우드를 활용하는 추세가 나타나고 있습니다. 예를 들어, 조사 응답자의 98%가 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드에 호스팅하고 있으며 43%는 오프프레미스 프라이빗 클라우드에도 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다.

기업은 클라우드 전환 전략을 수립할 때 명확한 사고와 적절한 계획이 필요합니다. 이 블로그 게시물에서는 클라우드 전환의 전체 과정을 상세히 설명합니다. 주요 장점, 일반적인 전략, 성공적인 클라우드 전환 전략을 수립하기 위해 필요한 단계들을 살펴보겠습니다. 또한 전환 과정에서 직면할 수 있는 주요 도전 과제도 강조할 것입니다.

먼저 클라우드 전환의 주요 장점을 살펴보겠습니다.