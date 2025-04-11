클라우드 전환 전략: 단계별 프레임워크 및 장점
최초 게시: 2024년 6월 13일, 업데이트: 2025년 4월.
클라우드 전환 전략이란 무엇인가요?
클라우드 전환 전략은 기업이 데이터, 애플리케이션, 인프라를 온프레미스 또는 레거시 시스템에서 클라우드 기반 환경으로 이동하기 위해 필요한 프로세스를 명확히 정의한 계획입니다. 일부 기업은 자체 프라이빗 클라우드를 관리할 수 있지만, 클라우드 공급업체를 통해 퍼블릭 클라우드를 사용하는 것이 일반적인 접근 방식입니다.
매년 더 많은 기업이 클라우드로 전환하고 있으며, 클라우드 지출도 계속 증가하고 있습니다. 다음 통계를 참고하세요.
- Gartner는 전 세계 퍼블릭 클라우드 서비스 지출이 2024년까지 6790억 달러에 달할 것으로 예측하며, 이는 전년 대비 20.4% 증가한 수치입니다.
- Forrester의 리서치에 따르면 인프라, 데이터베이스 및 애널리틱스, 개발 서비스, 클라우드 애플리케이션에서 발생하는 매출은 2026년까지 1조 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
- Flexera의 2024년 클라우드 현황 보고서에 따르면, 대기업과 SMB(Small and Medium-Sized Business) 모두 애플리케이션 워크로드의 50% 이상을 퍼블릭 클라우드에 배치했으며, 향후 12개월 내에 추가로 퍼블릭 클라우드로 전환할 계획입니다.
- New Stack의 조사에 따르면, 온프레미스 데이터 센터에서 벗어나 다양한 종류의 클라우드를 활용하는 추세가 나타나고 있습니다. 예를 들어, 조사 응답자의 98%가 애플리케이션을 퍼블릭 클라우드에 호스팅하고 있으며 43%는 오프프레미스 프라이빗 클라우드에도 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다.
기업은 클라우드 전환 전략을 수립할 때 명확한 사고와 적절한 계획이 필요합니다. 이 블로그 게시물에서는 클라우드 전환의 전체 과정을 상세히 설명합니다. 주요 장점, 일반적인 전략, 성공적인 클라우드 전환 전략을 수립하기 위해 필요한 단계들을 살펴보겠습니다. 또한 전환 과정에서 직면할 수 있는 주요 도전 과제도 강조할 것입니다.
먼저 클라우드 전환의 주요 장점을 살펴보겠습니다.
클라우드 전환의 주요 장점
결국 성공적인 클라우드 전환은 확장 가능하고, 안정적이고, 안전한 IT 인프라를 구축하는 것을 목표로 합니다. 이상적인 전환 후 인프라란 변화하는 비즈니스 요구사항에 유연하게 적응하면서 혁신과 성장을 지원할 수 있는 구조를 의미합니다. 이 최종 목표를 달성하기 위한 비즈니스 사례는 무엇일까요? 클라우드 전환의 장점은 다음과 같습니다.
- 비용 절감
- 성능 및 가용성
- 확장성
- 디지털 트랜스포메이션
- 개발 속도 향상
클라우드 비용 절감
기업은 클라우드로의 전환을 통해 자본 지출과 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 사용량 기반 요금제의 경우, 기업은 사용한 리소스만 결제하면 되기 때문에 하드웨어나 데이터 센터 인프라에 대한 고가의 자본적 지출(CAPEX) 투자나 지원 계약이 필요 없습니다. 또한 자동화, 리소스 할당 최적화, 유지 관리 및 지원 비용 감소 등을 통해 클라우드 비용을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다. 전환 및 새로운 환경 운영과 관련된 비용을 고려하더라도, 대부분의 기업에게 클라우드 전환은 여전히 유리합니다.
클라우드의 성능 및 가용성
Akamai, AWS(Amazon Web Services) 클라우드, GCP(Google Cloud Platform), Microsoft Azure와 같은 클라우드 공급업체는 하드웨어, 네트워크, 위치에 대규모 투자를 진행합니다. 기업은 다양한 인스턴스 종류, 서비스, 위치 중에서 신중하게 선택해 성능을 향상시킴으로써 더 빠른 애플리케이션 응답 시간, 낮은 지연 시간, 전체적인 효율성 개선을 달성할 수 있습니다. 이들 플랫폼은 CDN(Content Delivery Network), 캐싱, 부하 분산 등 성능 최적화를 지원하는 서비스도 제공합니다.
확장성
기존 온프레미스 인프라와 비교할 때 클라우드 컴퓨팅의 가장 큰 장점 중 하나는 필요에 따라 리소스를 신속하게 확장할 수 있는 능력입니다. 즉, 기업은 수요 변동에 따라 컴퓨팅 파워, 저장 공간, 기타 리소스를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.
예를 들어, 이커머스 기업은 휴가 시즌에 리소스를 확장해야 할 수 있으며 콘텐츠 스트리밍 기업은 단일 라이브 이벤트 동안 대규모 용량이 필요할 수 있습니다. 이러한 유연성은 급변하는 요구사항에 적응하고 리소스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 클라우드 사용 기업은 대규모 자본 투자, 과도한 프로비저닝 또는 리소스 미활용을 방지함으로써 비용 절감과 성능 개선을 누릴 수 있습니다.
디지털 트랜스포메이션
클라우드로의 전환은 종종 디지털 트랜스포메이션의 촉매제 역할을 하며, 기업이 최신 기술, 프로세스, 방법론을 도입하도록 장려합니다. 기업은 클라우드로의 전환을 통해 운영을 간소화하고, 유연성을 높이고, 혁신 문화를 육성할 수 있습니다. 이러한 전환은 점점 더 디지털화되고 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 기업이 경쟁력을 유지하는 데 도움을 줍니다.
개발 속도 향상
클라우드 전환은 일반적으로 컨테이너화 및 쿠버네티스와 같은 플랫폼의 도입을 포함합니다. 기업은 클라우드 환경에서 쿠버네티스를 사용하면 클라우드 전환 솔루션을 더 빠르게 배포할 수 있고, 리소스를 더 효율적으로 할당하고, 자동 확장을 활용할 수 있습니다. 이러한 기능은 인프라 비용을 줄이면서 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 시장 조건이나 최종 사용자 요구사항이 변화할 경우, 기업은 적절하고 빠르게 대응할 수 있습니다.
또한, SaaS(Software as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service)와 같은 서비스는 기업의 개발 속도를 향상시키는 기본 툴을 제공합니다. 기업은 확장 가능한 배포와 빠른 개발을 통해 혁신을 가속하고 시장 요구사항에 더 신속하게 대응할 수 있습니다.
클라우드 전환 전략: 6R
일반적으로 클라우드 전환 노력은 클라우드 전환의 6R(그림)로도 알려진 다음과 같은 전략을 포함합니다
리호스팅(Rehosting)
"리프트 앤 시프트(lift and shift)"라고도 하는 리호스팅은 시스템과 기능에 대한 최소한의 변경 또는 변경 없이 애플리케이션과 데이터를 클라우드에 이동하는 것을 의미합니다. 이 전략은 시간과 리소스 투자 비용이 적고 속도가 빠르기 때문에 자주 선택됩니다. 그러나 리호스팅은 클라우드 네이티브 기능을 완전히 활용하지 못할 수 있어 성능 개선과 비용 절감 잠재력이 제한될 수 있습니다.
리타이어링(Retiring)
전환 과정 중 기업은 사용되지 않거나 낡은 애플리케이션 및 데이터를 식별하고 폐기할 기회를 가질 수 있습니다. 이 전략은 리타이어링라고도 불리며, 레거시 애플리케이션 유지 관리와 관련된 비용, 복잡성, 보안 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다. 기업은 IT 환경을 현대화하고 간소화하는 데 집중함으로써 효율성을 향상시키고 미래 성장에 대비할 수 있습니다.
이 접근 방식은 재구매와 다릅니다. 재구매는 기업이 구매한 클라우드 기반 서비스로 애플리케이션의 구성요소나 서비스를 완전히 교체하는 것을 의미합니다.
유지(Retaining)
일부 애플리케이션이나 데이터는 보안, 기술 또는 컴플라이언스 요구사항으로 인해 온프레미스에 남아 있어야 할 수 있습니다. 유지 전략은 기업의 IT 환경 모든 구성요소가 클라우드 전환에 적합하지 않을 수 있음을 인정합니다. 기업은 온프레미스에 유지할 시스템을 신중하게 평가함으로써 컴플라이언스를 유지하고 잠재적 리스크를 방어할 수 있습니다.
플랫폼 전환(Replatforming)
플랫폼 전환은 애플리케이션이나 인프라 구성요소에 작은 변경을 가해 클라우드 네이티브 기능을 활용하는 것입니다. 이 작업에는 애플리케이션 런타임, 데이터베이스 또는 미들웨어 레이어의 변경이 포함될 수 있습니다. 플랫폼 전환은 리팩토링이나 리아키텍처링 전략보다 적은 노력으로 더 나은 성능, 확장성, 비용 절감을 달성할 수 있습니다.
리팩토링(Refactoring)
리팩토링은 클라우드의 기능을 완전히 활용하기 위해 애플리케이션을 재설계하고 재작성하는 과정입니다. 이 전략은 일반적으로 성능 향상, 확장성 강화, 민첩성 증대를 가져옵니다. 그러나 리팩토링은 시간과 리소스가 많이 소요될 수 있습니다. 이 전략은 기업의 장기적 성공에 중요한 애플리케이션이나 클라우드 네이티브 기능으로부터 큰 혜택을 받을 수 있는 애플리케이션에 가장 적합합니다.
리아키텍처링(Rearchitecting)
리아키텍처링은 레거시 시스템을 대체하기 위해 새로운 클라우드 네이티브 마이크로서비스 및 애플리케이션을 설계하고 구축하는 과정입니다. 이 전략은 기업이 IT 인프라를 현대화하고 서버리스 컴퓨팅이나 컨테이너화 같은 혁신적인 기술을 도입할 기회를 제공합니다. 이 접근 방식은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있지만, 성능, 확장성, 유연성 측면에서 장기적 혜택을 고려하면 투자 가치가 있습니다.
이제 클라우드 전환의 장점과 일반적인 전략을 살펴봤으니, 기업이 전략을 수립하는 방법을 구체적으로 알아보겠습니다.
성공적인 클라우드 전환 전략 수립 방법
성공적인 클라우드 애플리케이션 전환 전략은 기업의 목표와 일치해야 합니다. 목표 달성을 위해, 현재 IT 환경을 고려하고 명확한 로드맵을 제시하는 클라우드 전환 전략이 필요합니다. 전반적으로 성공적인 전략은 다음과 같은 지침을 따라야 합니다.
- 명확한 목표를 설정하세요. 목표의 예시로는 비용 절감, 성능 개선 또는 민첩성 증대가 있습니다. 명확히 정의된 목표는 가장 적합한 클라우드 공급업체 선택, 적절한 전환 전략 결정, 전환 대상 애플리케이션 및 인프라 구성요소 선정 등을 포함한 클라우드 전환 과정 전반에 걸쳐 의사결정을 안내합니다. 전환 전후에 추적해야 할 지표(예: 컴퓨팅 리소스의 일일 비용)를 사전에 정의해, 이해관계자에게 노력의 비용 효율성을 보고할 수 있도록 합니다.
- 현재 IT 환경을 평가하세요. 현재 IT 환경을 평가함으로써 전환에 가장 적합한 애플리케이션, 데이터, 인프라 구성요소를 식별할 수 있습니다. 기준점을 설정하면 업그레이드 및 클라우드 전환의 성공 여부를 평가하는 데 도움이 됩니다.
- 상호 의존성 및 핵심 시스템 식별하세요. 기업은 전환 과정에서 발생할 수 있는 병목, 리스크 요소, 특별히 주의가 필요한 영역을 식별함으로써 전환 노력을 계획하고 우선순위를 지정할 수 있으며, 중요한 구성요소가 조율된 방식으로 전환되도록 함으로써 중단을 최소화하고 비즈니스 연속성을 유지할 수 있습니다.
- 잠재적 리스크 및 도전 과제에 대비하세요. 여기에는 보안, 컴플라이언스, 다운타임 문제 등이 포함됩니다. 기업은 강력한 통제 조치를 구축하고 비상 계획을 수립함으로써 충분히 대비할 수 있습니다. 많은 기업에서 클라우드 전환은 재해 복구 계획을 재검토하고 개선하는 최적의 시점입니다.
- 자동화 및 IaC(Infrastructure as Code)를 활용하세요. 자동화 툴과 IaC를 사용해 클라우드 리소스의 배포, 관리, 확장 과정을 간소화하세요. 이러한 접근 방식은 인간 오류 감소, 일관성 향상, 클라우드 운영 효율성 증대에 도움을 줄 수 있습니다.
기업은 이러한 지침에 따라 서비스 전환 성공 확률을 높이고 잠재적 리스크 및 과제를 방어할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 클라우드 투자 수익 극대화 e-Book을 참고하세요.
클라우드 전환 전략을 8단계로 실행하세요
클라우드로 전환할 때 다음과 같은 8단계를 따르세요.
1단계: 적절한 클라우드 전환 전략 선택
목표와 평가 결과에 따라 적절한 클라우드 전환 전략 (또는 워크로드별 전략 조합)을 선택하세요. 모든 것을 한 번에 이동하지 마세요. 전환 프로세스의 각 단계에 필요한 리소스, 일정, 책임을 명시하는 상세한 전환 계획을 수립하는 것이 성공의 핵심입니다.
2단계: 적합한 클라우드 공급업체 선택
다양한 공급업체의 서비스, 기능, 가격 모델을 평가해 기업의 목표, 요구사항, 예산과 일치하는지 확인합니다. 다음과 같은 주요 요소를 고려해야 합니다.
- 데이터 센터 위치
- 성능
- 확장성
- 보안 및 컴플라이언스 기능
- 특정 기술 또는 플랫폼 지원
- 기존 애플리케이션 및 시스템과의 통합 기능
- 이동성/최소 벤더사 종속성
공급업체의 평판, 고객 지원, 장기적 안정성도 반드시 평가해야 합니다. 잊지 말고 각 워크로드에 적합한 클라우드를 평가하세요. 기능, 위치, 비용이 다양합니다. 각 워크로드에 각 클라우드의 강점을 활용하세요.
3단계: 클라우드 전환 계획 개발
포괄적인 전환 계획을 수립하려면 전환 프로세스의 각 단계에 필요한 리소스, 일정, 책임을 요약해야 합니다. 전환 계획에는 선택한 클라우드 전환 전략, 전환할 특정 애플리케이션 및 인프라 구성요소, 이들 간의 의존성이 고려되어야 합니다.
계획에는 잠재적 문제를 해결하기 위한 리스크 방어 조치와 비상 계획도 포함되어야 합니다. 상세한 전환 계획은 클라우드 전환을 조정되고 효율적으로 진행되도록 돕습니다. 롤백 임계값과 계획도 반드시 포함해야 합니다.
4단계: 거버넌스 모델 수립
클라우드 리소스의 사용 및 관리를 규율할 정책을 정의하세요. 이 모델에는 접속 제어, 보안 조치, 비용 관리 및 컴플라이언스 요구사항이 포함되어야 합니다. 명확한 거버넌스 모델은 전사적으로 일관성과 모범 사례를 유지하는 데 도움이 됩니다.
5단계: 직원 교육 및 역량 강화
팀이 클라우드 환경을 효과적으로 관리하고 최적화하기 위해 필요한 기술과 지식을 갖추게 합니다. 여기에는 교육 제공, 신규 인재 채용, 클라우드 전문가와의 협력, 기존 기술을 활용하는 클라우드 솔루션 선택 등이 포함될 수 있습니다. 팀에 적절한 기술을 갖추는 것은 클라우드 도입의 장기적 성공에 필수입니다.
6단계: 단계별 전환 실행
전환 각 단계에서 테스트 및 검증은 원활한 전환을 보장하고 비즈니스 운영에 미치는 영향을 최소화합니다.
7단계: 모니터링 및 최적화
모니터링 데이터와 실시간 애널리틱스를 사용해 리소스 할당, 비용 관리, 보안 개선 등 최적화할 영역을 파악하세요. 정기적인 모니터링과 최적화를 통해 클라우드 투자에서 최대한의 비즈니스 가치를 얻을 수 있습니다.
8단계: 검토 및 반복
클라우드 전략에 명시된 비즈니스 목표를 충족하는지 정기적으로 검토해 클라우드 전환의 성공을 평가하세요. 이 정보를 활용해 접근 방식을 개선하고 클라우드 환경을 지속적으로 최적화합니다. 기업은 이러한 과정을 반복해 변화하는 비즈니스 요구사항과 시장 조건에 지속적으로 적응할 수 있습니다.
성공적인 클라우드 전환 전략에 대한 잠재적 위험 요소 및 해결책
기업은 성공적인 클라우드 전환을 위한 지침과 구체적인 단계를 마련했더라도 전환 노력에 수반되는 일반적인 과제를 명확하게 인식해야 합니다. 다음과 같은 과제가 있습니다.
- 보안 및 컴플라이언스. 데이터 보안을 보장하고 규정 요건을 충족하는 것은 특히 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드 환경에서 어려울 수 있습니다. 강력한 보안 제어를 구축하고 클라우드 서비스 사업자와 협력해 컴플라이언스를 유지하세요.
- IT 지원 및 기술 역량. 클라우드 전환은 DevOps, VM(Virtual Machine), 컨테이너화 등 새로운 기술과 전문성이 필요합니다. 기존 직원 교육에 투자하거나 클라우드 전문가 고용을 통해 전환 과정과 지속적인 관리 서비스를 지원하세요.
- 예산 및 비용 관리. 클라우드는 비용 절감 효과를 제공하지만, 전환 과정에서 예상치 못한 비용이 발생하거나 리소스 관리 부실로 인해 비용이 증가할 수 있습니다. 포괄적인 예산을 수립하고 비용을 추적해 비용 초과를 방지하세요.
- 인프라 호환성. 모든 애플리케이션과 시스템이 클라우드 환경과 호환되는 것은 아닙니다. 호환성 문제로 인해 수정 또는 교체 작업이 필요할 수 있습니다. 조기에 호환성을 평가하고 필요한 변경 사항을 계획하세요.
- 데이터 전환 및 무결성. 대량의 데이터 전송은 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다. 신뢰할 수 있는 데이터 전환 툴을 사용하고 검증 프로세스를 통해 데이터 무결성을 확보하세요.
- 다운타임 및 비즈니스 연속성. 다운타임을 최소화하기 위해 수요가 낮은 기간에 전환 일정을 수립하고 문제 발생 시 롤백 계획을 수립하세요. 비즈니스 연속성을 위해 재해 복구 및 백업 전략을 구축하세요.
- 변화 관리 및 조직 저항. 클라우드 전환은 워크플로, 역할, 책임에 영향을 미칠 수 있습니다. 명확한 커뮤니케이션, 교육, 이해관계자 참여를 통해 잠재적 저항을 해결하세요.
이러한 과제는 무시하면 안 되지만 걱정하지 않아도 됩니다. 적절한 지원을 통해 클라우드 전환을 달성할 수 있습니다.
클라우드 전환 투자의 완전한 ROI 실현
기업이 클라우드로 전환할 준비가 되면 Akamai는 클라우드 전환 전략을 설계하고 계획하는 데 도움을 주는 클라우드 솔루션을 제공해 지원합니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스는 LKE(Linode Kubernetes Engine)를 포함해 보안, 클라우드 인프라, 예산 수립, IT 지원과 관련된 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
지금 클라우드 전환 여정을 시작하세요.