Akamai와 Bitmovin: 라이브 및 온디맨드 비디오 스트리밍의 혁신

라이브 스트리밍과 온디맨드 스트리밍은 모두 사람들이 콘텐츠를 소비하는 주요 방식이 되었으며, 비디오 품질에 대한 기대치는 그 어느 때보다 더 높아졌습니다. 이러한 요구사항을 충족하려면 규모에 맞는 전송이 가능한 안정적인 인프라가 필요합니다.

요구사항 충족을 위해 Akamai와 Bitmovin은 파트너십을 맺고 스트리밍 공급업체들에게 라이브 및 온디맨드 비디오를 보다 효율적으로 전송할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다. Akamai Cloud와 Akamai의 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 Bitmovin의 완벽한 비디오 기술 제품군과 결합하면 전송을 간소화하고 성능을 향상시키며 새로운 수익화 및 몰입도 향상 기회를 창출하는 강력한 파트너십을 구축할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 Akamai와 Bitmovin의 결합된 역량을 통해 비용 관리 및 지연 시간 감소에서 시청자 몰입도 및 워크플로우 유연성에 이르기까지 오늘날 스트리밍 공급업체가 직면한 주요 도전 과제를 어떻게 해결할 수 있는지 알아봅니다.