Akamai와 Bitmovin: 라이브 및 온디맨드 비디오 스트리밍의 혁신
목차
라이브 스트리밍과 온디맨드 스트리밍은 모두 사람들이 콘텐츠를 소비하는 주요 방식이 되었으며, 비디오 품질에 대한 기대치는 그 어느 때보다 더 높아졌습니다. 이러한 요구사항을 충족하려면 규모에 맞는 전송이 가능한 안정적인 인프라가 필요합니다.
요구사항 충족을 위해 Akamai와 Bitmovin은 파트너십을 맺고 스트리밍 공급업체들에게 라이브 및 온디맨드 비디오를 보다 효율적으로 전송할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다. Akamai Cloud와 Akamai의 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 Bitmovin의 완벽한 비디오 기술 제품군과 결합하면 전송을 간소화하고 성능을 향상시키며 새로운 수익화 및 몰입도 향상 기회를 창출하는 강력한 파트너십을 구축할 수 있습니다.
이 블로그 게시물에서는 Akamai와 Bitmovin의 결합된 역량을 통해 비용 관리 및 지연 시간 감소에서 시청자 몰입도 및 워크플로우 유연성에 이르기까지 오늘날 스트리밍 공급업체가 직면한 주요 도전 과제를 어떻게 해결할 수 있는지 알아봅니다.
스트리밍 공급업체의 고충 해결
Akamai와 Bitmovin은 함께 인프라, 기술 및 강력한 파트너 생태계를 결합하는 솔루션을 스트리밍 공급업체에 제공해 라이브 및 온디맨드 경험을 지원합니다. 이러한 파트너십을 통해 복잡성을 줄이고 성능을 향상하며 새로운 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
파트너십을 통해 해결할 수 있는 문제는 다음과 같습니다.
- 비용 관리
- 확장성
- 워크플로우 효율성 및 유연성
- 수익화
- 재생 품질, 경험 및 도달
- 혁신 및 미래 준비
비용 관리
콘텐츠 라이선스, 클라우드 호스팅, 백엔드 개발 및 기타 요인으로 인해 스트리밍 공급업체의 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다. Akamai와 Bitmovin의 비용 관리 지원 사례는 다음과 같습니다.
- Akamai는 단일 정가로 제공되는 CPU, 전송, 스토리지, RAM 번들로 경쟁력 있는 클라우드 컴퓨팅 가격을 제시합니다.
- Akamai는 다른 클라우드 공급업체의 가격보다 50%~94% 낮은 이그레스 가격을 제시합니다.
- Bitmovin의 콘텐츠 중심 인코딩은 타이틀 및 장면별 최적화를 포함하며 스토리지 및 CDN 비용을 30%~55% 절감합니다.
경쟁력 있는 가격 책정과 스마트한 스토리지는 좋은 결과를 가져올 수 밖에 없는 조합입니다. Akamai Cloud 내에서 One Football과 같은 Bitmovin Live Encoder와 Ascend Learning과 같은 VOD Encoder를 실행하는 스트리밍 공급업체는 DTO(Data Transfer Out) 비용을 최대 94% 절감할 수 있습니다.
확장성
스트리밍 플랫폼은 성능 또는 비용 관리에 영향을 주지 않으면서 변화하는 시청자, 콘텐츠 라이브러리 확장, 신규 시장 출시에 대응할 수 있어야 합니다. Akamai와 Bitmovin은 수요에 따라 성장하면서 운영을 단순하게 유지하는 인프라 기반을 제공합니다.
- Bitmovin의 인코딩 스택은 Akamai Cloud에서 실행되므로, 공급업체가 단일 인프라 내에서 워크플로우를 통합하고 수요 변화에 따라 리소스를 확장할 수 있습니다.
- Akamai의 확장 가능한 전송 네트워크는 시청자가 증가함에 따라 성능과 비용 효율성이 안정적으로 유지되도록 합니다.
- 또한 Akamai와 Bitmovin을 통해 스트리밍 공급업체들은 Videon(안정적인 라이브 기여 인코딩), Zixi(안전하고 지연 시간이 짧은 콘텐츠 전송), EZDRM(포괄적인 디지털 권한 관리), Yospace(최신 서버 측 광고 삽입)와 같은 수십 개의 사전 통합된 업계 파트너를 이용할 수 있습니다.
스트리밍 서비스는 인프라를 간소화하고 스트리밍 워크플로우의 다양한 측면을 아웃소싱함으로써 백엔드 복잡성을 줄이는 동시에 확장성을 개선해 성장을 위한 탄탄하고도 유연한 기반을 마련합니다.
워크플로우 효율성 및 유연성
시청자들은 콘텐츠를 당연하게 받아들이지만 스트리밍 공급업체들은 인코딩, 패키징, 전송, 재생 등을 포함하는 복잡한 워크플로우를 관리합니다. 이러한 프로세스를 간소화하는 것은 출시 시간을 단축하고 수동 작업을 줄여주는 적응형 워크플로우를 구축하는 데 있어 매우 중요합니다.
공급업체들은 유연한 배포를 지원하고 기존 환경에 쉽게 통합할 수 있는 솔루션을 필요로 합니다.
- Bitmovin의 모듈식 아키텍처와 API 우선 접근 방식은 개발자가 다양한 업계에서 인코딩, 재생 및 분석을 맞춤형 워크플로우에 통합할 수 있도록 지원합니다.
- Bitmovin의 Cloud Connect는 Bitmovin의 관리 환경 또는 Akamai Cloud의 전용 인프라 내에서 인코딩을 위한 유연한 배포 옵션을 제공합니다.
- Akamai EdgeWorkers는 엣지에서 직접 개인 맞춤형 콘텐츠, 접속 제어 및 비즈니스 로직 실행을 지원합니다.
- 또한 EdgeWorkers는 A/B 테스트, 지역별 로직 및 사용자 세션 개인 맞춤화 등의 최신 사용 사례를 지원합니다.
Bitmovin의 Cloud Connect는 Akamai Cloud 크레딧 또는 인프라 투자를 이미 보유한 공급업체에 특히 유용하며, Bitmovin의 인코딩 솔루션을 계속 사용하면서 이러한 리소스를 극대화하는 데 도움이 됩니다. Akamai Cloud에서 실행되는 Bitmovin의 Cloud Connect는 엔드투엔드 워크플로우를 지원하며 팀이 보다 효율적으로 서비스를 배포 및 관리할 수 있는 유연성을 제공합니다.
스트리밍 지연 시간
라이브 시청자들은 특히 스포츠 경기, 콘서트 또는 글로벌 생중계 등의 주요 이벤트 중 스트림을 최대한 실시간에 가깝게 시청하기를 기대합니다. Akamai와 Bitmovin은 저지연 전송과 빠르고 안정적인 재생을 결합해 지연 시간을 줄입니다. 이러한 목표를 달성하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
- Akamai는 국제적으로 분산된 인프라를 통해 원활하고 일관된 재생을 위해 최종 사용자와 가까운 곳에 컴퓨팅 및 콘텐츠를 배치합니다.
- Bitmovin Player는 적응형 비트레이트 스트리밍, 빠른 시작 시간, 사용자가 실시간으로 카메라 각도와 시점 간을 전환할 수 있는 멀티뷰 재생 등의 최신 기능을 사용합니다.
- Akamai와 Bitmovin은 버퍼링을 줄이고 안정성을 향상하기 위해 재생 데이터를 전송 결정에 통합해 CMCD(Common Media Client Data)를 지원합니다.
큰 경기이든, 좋아하는 인플루언서의 라이브 스트림이든, 시청자는 원활하고 즉각적인 스트리밍을 경험할 수 있습니다.
수익화
수익화는 스트리밍 서비스의 성공을 좌우하는 중요한 역할을 하며, 효과적인 광고 전략은 매출을 크게 향상시킬 수 있습니다. Bitmovin과 Akamai는 다양한 광고 전송 워크플로우와 최신 측정 기능을 지원하는 데 필요한 툴과 통합을 제공합니다.
- Akamai와 Bitmovin은 CSAI, SSAI, SGAI 광고 전송을 지원하므로 공급업체들이 자체 워크플로우에 가장 적합한 접근 방식을 유연하게 선택할 수 있습니다.
- 둘 모두 Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager 등의 파트너와 통합되어 여러 디바이스와 지역에 걸쳐 원활한 광고 전송이 가능합니다.
- Bitmovin의 AI Scene Analysis는 중요한 콘텐츠 순간을 자동으로 탐지해 장면 수준의 메타데이터를 생성함으로써 보다 스마트한 광고 배치 및 맥락에 맞는 광고에 사용할 수 있는 데이터를 제공합니다.
- Bitmovin의 Advertising Analytics는 광고 성과에 대한 인사이트를 제공해 공급업체가 결과를 추적하고 캠페인을 개선할 수 있도록 지원합니다.
이러한 기능을 통해 스트리밍 공급업체는 시청자에게 관련 광고를 제공하고, 캠페인을 최적화하고, 추가 매출을 창출할 수 있는 새로운 방법을 얻을 수 있습니다.
재생 품질, 경험 및 도달
일관되고 개인 맞춤화된 시청 경험을 제공하는 것은 시청자의 만족도를 유지하는 데 매우 중요합니다. Bitmovin과 Akamai는 최신 재생 기술과 글로벌 전송을 결합해 라이브 및 온디맨드 콘텐츠 모두에 고품질 스트리밍을 보장합니다.
- Bitmovin의 Player는 시중에서 가장 다양한 디바이스를 지원하며, 빠른 시작 시간과 적응형 재생을 유지하면서 모든 플랫폼에서 일관된 기능과 성능을 제공합니다.
- Bitmovin은 라이브 VOD 및 라이브 클리핑을 지원해 콘텐츠 재사용성을 향상시킵니다.
- Bitmovin의 Analytics는 재생 성능에 대한 실시간 옵저버빌리티를 제공해 공급업체가 문제를 더 빠르게 파악하고 시청 경험을 최적화할 수 있도록 지원하며, 재생 품질을 더욱 개선하기 위해 CMCD도 지원합니다.
- Akamai의 클라우드 인프라는 스트리밍 공급업체들이 신뢰할 수 있는 도달 및 확장성을 바탕으로 전 세계 시청자들에게 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
시청자들은 신뢰할 수 있고 개인 맞춤화된 경험을 원하며, Akamai와 Bitmovin은 그러한 경험을 쉽게 제공할 수 있도록 합니다.
혁신 및 미래 준비
AI의 역할 증가, 새로운 수익화 모델, 진화하는 디바이스로 인해 업계가 빠르게 변화함에 따라, Akamai와 Bitmovin은 이러한 변화에 맞춰 성장할 수 있도록 마련된 워크플로우를 지원합니다. 두 업체의 기술은 업계 트렌드를 앞서 나가도록 설계되어 있기 때문에 공급업체들이 새로운 기술을 도입하고 혁신적인 수익화 전략을 모색하며 향상된 시청 경험을 제공할 수 있습니다.
정기 업데이트와 지속적인 유지 관리를 통해 이러한 워크플로우가 최신 상태로 유지되므로 개발자가 인프라를 관리하는 대신 기능을 개선하고 새로운 기능을 출시하는 데 집중할 수 있습니다.
함께 이루는 스트리밍의 혁신
라이브 스포츠를 스트리밍하든 아니면 온디맨드 엔터테인먼트를 제공하든, Akamai와 Bitmovin은 함께 스트리밍 공급업체들에게 자신 있는 실험, 조정 및 확장에 필요한 툴을 제공합니다. 컴퓨팅, 인코딩, 재생, 분석, 글로벌 전송 분야에서 두 업체가 가진 강점을 합치고 업계 최고의 파트너들과 통합함으로써 Akamai와 Bitmovin은 스트리밍 서비스 공급업체들이 오늘날의 요구사항을 충족하고 전 세계적으로 뛰어난 시청 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.