API는 앱, AI 워크플로우 및 디지털 서비스를 지원해 기업 성장을 이끕니다. 그러나 노출된 모든 API는 공격자에게 문을 열어줄 수 있습니다.



Akamai API Security는 사용자 환경의 모든 API에 대한 실시간 가시성을 제공하고, 위험을 표시하고, API별 공격을 차단합니다. 보안팀과 개발팀을 방해하지 않으면서 이 모든 것이 가능합니다.