실시간으로 API 공격 탐지 및 차단하기

Akamai API Security 무료 데모를 받으세요

API Security로 위협 검색, 해결, 차단하기

API는 앱, AI 워크플로우 및 디지털 서비스를 지원해 기업 성장을 이끕니다. 그러나 노출된 모든 API는 공격자에게 문을 열어줄 수 있습니다.

Akamai API Security는 사용자 환경의 모든 API에 대한 실시간 가시성을 제공하고, 위험을 표시하고, API별 공격을 차단합니다. 보안팀과 개발팀을 방해하지 않으면서 이 모든 것이 가능합니다.

Akamai API Security를 선택해야 하는 이유

  • 검색 및 모니터링: 모든 환경에서 관리되는 API, 관리되지 않는 API, 섀도 API 및 LLM 관련 API를 자동으로 찾습니다.
  • 공격 차단: API 위협이 비즈니스에 영향을 미치기 전에 실시간으로 API 위협을 탐지 및 차단합니다.
  • 신속한 통합: 팀, 워크플로우 또는 기존 툴을 방해하지 않고 보호 기능을 구축합니다.
  • 세계적인 규모로 확장: Akamai의 전 세계 플랫폼을 통해 모든 곳에서 API를 보호합니다.
  • 컴플라이언스 상태 유지: 보안 정책을 적용하고 민감한 데이터를 보호해 규제 요건을 충족합니다.

모든 API에 대한 완벽한 가시성과 즉각적인 보호 기능을 제공합니다. Akamai API Security가 공격이 시작되기 전에 어떻게 공격을 차단하는지 알아보세요.

지금 데모를 요청하세요.

