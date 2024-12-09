Finden, beheben und blockieren Sie Bedrohungen mit API Security
APIs treiben Ihr Unternehmen an und unterstützen Anwendungen, KI-Workflows und digitale Services. Jede exponierte API kann jedoch auch eine offene Tür für Angreifer sein.
Akamai API Security bietet Ihnen Echtzeittransparenz in jede API in Ihrer Umgebung, informiert Sie über Risiken und stoppt API-spezifische Angriffe. All das ohne Belastung Ihrer Sicherheits- und Entwicklungsteams.
Warum Akamai API Security?
- Erkennen und überwachen: Automatische Suche nach APIs, einschließlich verwalteter, nicht verwalteter, Schatten- und LLM-bezogener APIs in allen Umgebungen
- Angriffe blockieren: Erkennen und stoppen Sie API-Bedrohungen in Echtzeit, bevor sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken
- Schnelle Integration: Implementieren Sie Schutz, ohne Teams, Workflows oder vorhandene Tools zu stören
- Global skalieren: Schützen Sie APIs überall mit der weltweiten Plattform von Akamai
- Compliance gewährleisten: Setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch, und schützen Sie sensible Daten, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen
Erhalten Sie vollständige Transparenz und sofortigen Schutz für jede API. Erfahren Sie, wie Akamai API Security Angriffe abwehrt, noch bevor sie beginnen.
Fordern Sie noch heute Ihre Demo an.