Le API favoriscono le attività aziendali, potenziando le app, i workflow basati sull'AI e i servizi digitali. Tuttavia, ogni API vulnerabile può far accedere liberamente i criminali.



Akamai API Security vi offre una visibilità in tempo reale su tutte le API presenti nel vostro ambiente, segnalando, al contempo, eventuali rischi e bloccando gli attacchi mirati alle API, il tutto senza rallentare l'efficienza dei team addetti alla sicurezza e allo sviluppo.