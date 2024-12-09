X
Rilevate e fermate gli attacchi alle API in tempo reale

Richiedete una demo gratuita di Akamai API Security

Individuate, mitigate e bloccate le minacce con API Security

Le API favoriscono le attività aziendali, potenziando le app, i workflow basati sull'AI e i servizi digitali. Tuttavia, ogni API vulnerabile può far accedere liberamente i criminali.

Akamai API Security vi offre una visibilità in tempo reale su tutte le API presenti nel vostro ambiente, segnalando, al contempo, eventuali rischi e bloccando gli attacchi mirati alle API, il tutto senza rallentare l'efficienza dei team addetti alla sicurezza e allo sviluppo.

Perché Akamai API Security?

  • Individuazione e monitoraggio: la soluzione individua automaticamente le API, incluse quelle gestite o non gestite, nascoste e correlate ai modelli LLM, in tutti gli ambienti
  • Blocco degli attacchi: la soluzione rileva e blocca le minacce alle API in tempo reale prima che influiscano sulle vostre attività aziendali
  • Rapida integrazione: la soluzione implementa un sistema di protezione senza interrompere le attività dei team, dei workflow o degli strumenti esistenti
  • Scalabilità a livello globale: la soluzione protegge le API ovunque con la piattaforma globale di Akamai
  • Conformità garantita: la soluzione applica le policy di sicurezza e protegge i dati sensibili per soddisfare i requisiti normativi

Potete ottenere una visibilità completa e una protezione immediata per ogni API. Scoprite come Akamai API Security riesce a fermare gli attacchi tempestivamente.

Richiedete subito una demo.

