Individuate, mitigate e bloccate le minacce con API Security
Le API favoriscono le attività aziendali, potenziando le app, i workflow basati sull'AI e i servizi digitali. Tuttavia, ogni API vulnerabile può far accedere liberamente i criminali.
Akamai API Security vi offre una visibilità in tempo reale su tutte le API presenti nel vostro ambiente, segnalando, al contempo, eventuali rischi e bloccando gli attacchi mirati alle API, il tutto senza rallentare l'efficienza dei team addetti alla sicurezza e allo sviluppo.
Perché Akamai API Security?
- Individuazione e monitoraggio: la soluzione individua automaticamente le API, incluse quelle gestite o non gestite, nascoste e correlate ai modelli LLM, in tutti gli ambienti
- Blocco degli attacchi: la soluzione rileva e blocca le minacce alle API in tempo reale prima che influiscano sulle vostre attività aziendali
- Rapida integrazione: la soluzione implementa un sistema di protezione senza interrompere le attività dei team, dei workflow o degli strumenti esistenti
- Scalabilità a livello globale: la soluzione protegge le API ovunque con la piattaforma globale di Akamai
- Conformità garantita: la soluzione applica le policy di sicurezza e protegge i dati sensibili per soddisfare i requisiti normativi
Potete ottenere una visibilità completa e una protezione immediata per ogni API. Scoprite come Akamai API Security riesce a fermare gli attacchi tempestivamente.
Richiedete subito una demo.