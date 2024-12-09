API Security が脅威を検知し、修復し、阻止します
API はアプリケーション、AI ワークフロー、デジタルサービスを動かし、ビジネスの原動力となります。しかし、公開された API はすべて、攻撃者にとって開かれた入口となる可能性があります。
Akamai API Security は、環境内のすべての API をリアルタイムで可視化し、リスクを警告し、API 固有の攻撃を阻止します。自社のセキュリティチームや開発チームの足を引っ張ることなく、そのすべてを実行します。
Akamai API Security をお勧めする理由
- 検知と監視：管理されている API、管理されていない API、シャドウ API、LLM 関連の API など、すべての環境の API を自動的に探し出します
- 攻撃を阻止：ビジネスに影響が生じる前に、API の脅威をリアルタイムで検知して阻止します
- 迅速な統合：チーム、ワークフロー、既存のツールを中断させることなく、保護を展開します
- グローバルなスケーリング：Akamai の世界規模のプラットフォームで、あらゆる場所にある API を保護します
- コンプライアンスの維持：セキュリティポリシーを適用して、機微な情報を保護し、規制要件を満たします
すべての API を完全に可視化し、即座に保護することができます。攻撃を受ける前に、Akamai API Security がどのように攻撃を阻止するかをご確認ください。
今すぐデモにお申し込みください。