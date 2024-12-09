API はアプリケーション、AI ワークフロー、デジタルサービスを動かし、ビジネスの原動力となります。しかし、公開された API はすべて、攻撃者にとって開かれた入口となる可能性があります。



Akamai API Security は、環境内のすべての API をリアルタイムで可視化し、リスクを警告し、API 固有の攻撃を阻止します。自社のセキュリティチームや開発チームの足を引っ張ることなく、そのすべてを実行します。