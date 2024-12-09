Encontre, corrija e bloqueie ameaças com o API Security
As APIs impulsionam seus negócios, potencializando apps, fluxos de trabalho de IA e serviços digitais. Mas cada API exposta pode ser uma brecha para os invasores.
O Akamai API Security oferece visibilidade em tempo real de cada API em seu ambiente, sinaliza riscos e interrompe ataques específicos a APIs. Tudo isso sem sobrecarregar suas equipes de segurança e desenvolvimento.
Por que o Akamai API Security?
- Descubra e monitore:: localize APIs automaticamente, incluindo APIs gerenciadas, não gerenciadas, sombra e relacionadas a LLMs, em todos os ambientes
- Bloqueie ataques: detecte e interrompa ameaças a APIs em tempo real antes que elas afetem seus negócios
- Integre rapidamente: implante a proteção sem interromper equipes, fluxos de trabalho ou ferramentas existentes
- Dimensione globalmente: proteja APIs em qualquer lugar com a plataforma mundial da Akamai
- Mantenha a conformidade: aplique políticas de segurança e proteja dados confidenciais para atender a requisitos regulatórios
Obtenha visibilidade completa e proteção instantânea para cada API. Veja como o Akamai API Security interrompe os ataques antes que eles comecem.
Solicite sua demonstração hoje mesmo.