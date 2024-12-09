X
Detecte e interrompa ataques a APIs em tempo real

Obtenha uma demonstração gratuita do Akamai API Security

Encontre, corrija e bloqueie ameaças com o API Security

As APIs impulsionam seus negócios, potencializando apps, fluxos de trabalho de IA e serviços digitais. Mas cada API exposta pode ser uma brecha para os invasores.

O Akamai API Security oferece visibilidade em tempo real de cada API em seu ambiente, sinaliza riscos e interrompe ataques específicos a APIs. Tudo isso sem sobrecarregar suas equipes de segurança e desenvolvimento.

Por que o Akamai API Security?

  • Descubra e monitore:: localize APIs automaticamente, incluindo APIs gerenciadas, não gerenciadas, sombra e relacionadas a LLMs, em todos os ambientes
  • Bloqueie ataques: detecte e interrompa ameaças a APIs em tempo real antes que elas afetem seus negócios
  • Integre rapidamente: implante a proteção sem interromper equipes, fluxos de trabalho ou ferramentas existentes
  • Dimensione globalmente: proteja APIs em qualquer lugar com a plataforma mundial da Akamai
  • Mantenha a conformidade: aplique políticas de segurança e proteja dados confidenciais para atender a requisitos regulatórios

Obtenha visibilidade completa e proteção instantânea para cada API. Veja como o Akamai API Security interrompe os ataques antes que eles comecem.

Solicite sua demonstração hoje mesmo.

