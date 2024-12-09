Les API font tourner votre entreprise en alimentant les applications, les flux de travail d'IA et les services digitaux. Mais chaque API exposée peut ouvrir la voie aux attaquants.



Akamai API Security vous offre une visibilité en temps réel sur chaque API de votre environnement, signale les risques et bloque les attaques spécifiques aux API. Tout cela sans ralentir vos équipes de sécurité et de développement.