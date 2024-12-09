Identifier, corriger et bloquer les menaces avec API Security
Les API font tourner votre entreprise en alimentant les applications, les flux de travail d'IA et les services digitaux. Mais chaque API exposée peut ouvrir la voie aux attaquants.
Akamai API Security vous offre une visibilité en temps réel sur chaque API de votre environnement, signale les risques et bloque les attaques spécifiques aux API. Tout cela sans ralentir vos équipes de sécurité et de développement.
Pourquoi choisir Akamai API Security ?
- Détection et suivi : identifiez automatiquement les API, y compris les API gérées, non gérées, fantômes et s'appuyant sur des LLM, dans l'ensemble des environnements
- Endiguement des attaques : détectez et bloquez les menaces ciblant les API en temps réel, avant qu'elles n'affectent votre activité
- Intégration rapide : déployez une protection sans perturber les équipes, les flux de travail ou les outils existants
- Évolutivité à l'échelle mondiale : protégez les API partout avec la plateforme mondiale d'Akamai
- Maintien de la conformité : appliquez des règles de sécurité et protégez les données sensibles pour répondre aux exigences réglementaires
Bénéficiez d'une visibilité complète et d'une protection instantanée pour chaque API. Découvrez comment Akamai API Security bloque les attaques avant leur déploiement.
Demandez une démonstration dès aujourd'hui.