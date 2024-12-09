Las API impulsan su negocio al potenciar las aplicaciones, los flujos de trabajo de IA y los servicios digitales. Sin embargo, cada API expuesta puede ser una puerta abierta para los atacantes.



Akamai API Security le ofrece visibilidad en tiempo real de todas las API de su entorno, identifica los riesgos y detiene los ataques específicos de las API. Y todo ello sin afectar a sus equipos de seguridad y desarrollo.