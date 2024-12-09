Encuentre, corrija y bloquee las amenazas con API Security
Las API impulsan su negocio al potenciar las aplicaciones, los flujos de trabajo de IA y los servicios digitales. Sin embargo, cada API expuesta puede ser una puerta abierta para los atacantes.
Akamai API Security le ofrece visibilidad en tiempo real de todas las API de su entorno, identifica los riesgos y detiene los ataques específicos de las API. Y todo ello sin afectar a sus equipos de seguridad y desarrollo.
Motivos para elegir Akamai API Security
- Detección y supervisión: Encuentre automáticamente las API, incluidas las gestionadas, no gestionadas, en la sombra y relacionadas con LLM, en todos los entornos
- Bloqueo de ataques: Detecte y detenga las amenazas de API en tiempo real, antes de que afecten a su negocio
- Integración rápida: Implemente la protección sin interrumpir los equipos, los flujos de trabajo o las herramientas existentes
- Capacidad de ampliación a nivel mundial: Proteja las API en cualquier lugar con la plataforma mundial de Akamai
- Cumplimiento de las normativas: Aplique políticas de seguridad y proteja los datos confidenciales para cumplir los requisitos normativos
Obtenga visibilidad completa y protección instantánea para cada API. Descubra cómo Akamai API Security detiene los ataques antes de que empiecen.
Solicite su demostración hoy.