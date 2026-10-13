ASUS는 세계 최고의 마더보드, PC, 모니터, 그래픽 카드, 라우터 및 기타 고품질 기술 솔루션으로 유명한 다국적 기업입니다. 5,000명 이상의 R&D 전문가를 포함한 글로벌 인력을 갖춘 ASUS는 최첨단 혁신과 설계를 통해 업계를 선도하고 있습니다. 'In Search of Incredible'이라는 브랜드 정신에 영감을 받은 ASUS는 2017년에 4,511개의 국제적인 상을 수상했으며, 포브스가 선정한 '2017 신뢰할 수 있는 글로벌 기업(Global 2000: Best Regarded Companies)'에서 26위를 차지하고, Fortune에서 ‘가장 존경받는 기업(World’s Most Admired Companies)’ 중 하나로 선정되었습니다.