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ASUS

글로벌 하이테크 기업 ASUS, 온라인 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 플랫폼 사용

ASUS 소개

ASUS는 세계 최고의 마더보드, PC, 모니터, 그래픽 카드, 라우터 및 기타 고품질 기술 솔루션으로 유명한 다국적 기업입니다. 5,000명 이상의 R&D 전문가를 포함한 글로벌 인력을 갖춘 ASUS는 최첨단 혁신과 설계를 통해 업계를 선도하고 있습니다. 'In Search of Incredible'이라는 브랜드 정신에 영감을 받은 ASUS는 2017년에 4,511개의 국제적인 상을 수상했으며, 포브스가 선정한 '2017 신뢰할 수 있는 글로벌 기업(Global 2000: Best Regarded Companies)'에서 26위를 차지하고, Fortune에서 ‘가장 존경받는 기업(World’s Most Admired Companies)’ 중 하나로 선정되었습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 활용해 클라우드 전환을 진행한 후 API 가시성을 개선하고, 컴플라이언스를 강화하며, 리스크를 줄이는 데 성공했습니다.

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Bradesco는 Akamai 보안 솔루션을 도입해 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

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Commerzbank는 Akamai API Security의 선제적 위협 탐지 및 고성능 API 제어 기능으로 월간 60억 건의 API 호출을 보호했습니다.

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