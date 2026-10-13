A ASUS é uma empresa multinacional mundialmente conhecida pelas melhores placas-mãe, computadores pessoais (PCs), monitores, placas gráficas, roteadores e outras soluções tecnológicas de alta qualidade. Com uma força de trabalho global que inclui mais de 5.000 profissionais de P&D, a ASUS lidera o setor por meio de inovação e design de ponta. Inspirada pelo espírito da marca "Em busca do incrível", a ASUS ganhou 4.511 prêmios internacionais em 2017, ficou em 26º lugar no ranking das 2.000 melhores empresas globais pela Forbes e foi nomeada entre as empresas mais admiradas do mundo pela Fortune.