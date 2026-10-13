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ASUS

A gigante de alta tecnologia ASUS confia na plataforma da Akamai para oferecer e proteger experiências on-line.

Logotipo do ASUS

Localização

Taipei, Taiwan 
https://www.asus.com/

Setor

Comércio

Produtos

Sobre a ASUS

A ASUS é uma empresa multinacional mundialmente conhecida pelas melhores placas-mãe, computadores pessoais (PCs), monitores, placas gráficas, roteadores e outras soluções tecnológicas de alta qualidade. Com uma força de trabalho global que inclui mais de 5.000 profissionais de P&D, a ASUS lidera o setor por meio de inovação e design de ponta. Inspirada pelo espírito da marca "Em busca do incrível", a ASUS ganhou 4.511 prêmios internacionais em 2017, ficou em 26º lugar no ranking das 2.000 melhores empresas globais pela Forbes e foi nomeada entre as empresas mais admiradas do mundo pela Fortune.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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