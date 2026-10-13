ASUS è un'azienda multinazionale rinomata per le schede madri, i personal computer (PC), i monitor, le schede grafiche, i router e altre soluzioni tecnologiche di alta qualità migliori al mondo. Con una forza lavoro globale che include più di 5.000 professionisti di ricerca e sviluppo, ASUS è all'avanguardia nel settore grazie all'innovazione e al design avanzato. Ispirata dallo spirito del brand "In Search of Incredible", ASUS ha ricevuto 4.511 premi internazionali nel 2017, classificandosi al 26° posto nell'elenco Global 2000 delle aziende mondiali di maggior prestigio secondo Forbes ed è stata nominata tra le aziende più ammirate al mondo da Fortune.