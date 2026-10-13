Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

ASUS

Il gigante internazionale dell'high-tech ASUS si è affidato alla piattaforma di Akamai per distribuire e proteggere le sue online experience.

Informazioni su ASUS

ASUS è un'azienda multinazionale rinomata per le schede madri, i personal computer (PC), i monitor, le schede grafiche, i router e altre soluzioni tecnologiche di alta qualità migliori al mondo. Con una forza lavoro globale che include più di 5.000 professionisti di ricerca e sviluppo, ASUS è all'avanguardia nel settore grazie all'innovazione e al design avanzato. Ispirata dallo spirito del brand "In Search of Incredible", ASUS ha ricevuto 4.511 premi internazionali nel 2017, classificandosi al 26° posto nell'elenco Global 2000 delle aziende mondiali di maggior prestigio secondo Forbes ed è stata nominata tra le aziende più ammirate al mondo da Fortune.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

Condividi

Storie dei clienti correlate

Sicurezza

Ryt Bank

Ryt Bank ha migliorato la visibilità sulle API, ha rafforzato la conformità e ha ridotto i rischi dopo la migrazione al cloud con le soluzioni di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

Bradesco Bank

Bradesco ha reso proattivo il suo sistema di sicurezza contro le minacce basate sull'intelligenza artificiale, ha ottimizzato le customer experience e ha ridotto i costi con le soluzioni per la sicurezza di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

Commerzbank

Commerzbank ha protetto 6 miliardi di chiamate API al mese tramite il rilevamento proattivo delle minacce e i controlli delle API ottimizzati con Akamai API Security.

Leggi la storia del cliente