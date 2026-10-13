Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

ASUS

世界的なハイテク大手企業のASUSは、Akamaiのプラットフォームを利用してオンライン体験を提供し、セキュリティを確保。

ASUSについて

ASUSは、世界で最高クラスのマザーボード、パソコン（PC）、モニター、グラフィックカード、ルーター、その他の高品質テクノロジーソリューションで知られる多国籍企業です。5,000人以上の研究開発専門家を含む世界中の従業員によって、ASUSは最先端の技術革新とデザインを通して業界をリードしています。「In Search of Incredible」というブランド精神を掲げるASUSは、2017年の1年間に国際的な賞を4,511件受賞し、ForbesのGlobal 2000 Top Regarded Companyで26位にランクされ、FortuneのWorld’s Most Admired Companiesにも選ばれました。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

共有

Related Customer Stories

セキュリティ

Ryt Bank

Ryt Bankは、Akamaiのソリューションを活用してAPIの可視性を向上し、コンプライアンスを強化し、クラウド移行後のリスクを低減しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

Bradesco Bank

Bradescoは、Akamaiのセキュリティソリューションを活用することで、AIを利用した脅威に対するプロアクティブなセキュリティの実装、顧客体験の強化、コスト削減を実現しました。

お客様事例を読む
セキュリティ

SBI Shinsei Bank

SBI新生銀行がどのようにしてAkamaiのソリューションでランサムウェアの脅威に対するリスクを防御しているかをご覧ください。

お客様事例を読む