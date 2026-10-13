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ASUSについて
ASUSは、世界で最高クラスのマザーボード、パソコン（PC）、モニター、グラフィックカード、ルーター、その他の高品質テクノロジーソリューションで知られる多国籍企業です。5,000人以上の研究開発専門家を含む世界中の従業員によって、ASUSは最先端の技術革新とデザインを通して業界をリードしています。「In Search of Incredible」というブランド精神を掲げるASUSは、2017年の1年間に国際的な賞を4,511件受賞し、ForbesのGlobal 2000 Top Regarded Companyで26位にランクされ、FortuneのWorld’s Most Admired Companiesにも選ばれました。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。