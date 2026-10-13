ASUSは、世界で最高クラスのマザーボード、パソコン（PC）、モニター、グラフィックカード、ルーター、その他の高品質テクノロジーソリューションで知られる多国籍企業です。5,000人以上の研究開発専門家を含む世界中の従業員によって、ASUSは最先端の技術革新とデザインを通して業界をリードしています。「In Search of Incredible」というブランド精神を掲げるASUSは、2017年の1年間に国際的な賞を4,511件受賞し、ForbesのGlobal 2000 Top Regarded Companyで26位にランクされ、FortuneのWorld’s Most Admired Companiesにも選ばれました。