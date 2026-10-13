인프라 전문가 팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 Zalando가 Akamai와의 파트너십을 강화해 Account Protector를 보안 생태계에 통합해야 한다고 결론을 내렸습니다. Zalando의 수석 엔지니어는 “자체 툴을 구축하는 것도 고려해 보았지만, 이미 검증된 솔루션을 신뢰할 수 있는 파트너로부터 활용할 수 있다면 굳이 자체 툴을 구축할 필요가 없지 않겠습니까?"라고 말했습니다.

Account Protector는 50개 이상의 지표를 기반으로 사용자의 리스크를 평가하고 섬세한 보안 접근 방식을 제공합니다. Zalando는 Akamai Account Protector를 기존 인프라와 통합함으로써 현재의 봇 탐지 조치와 함께 포괄적인 리스크 점수 평가 기능을 활용할 수 있습니다.

Zalando는 Akamai Account Protector를 활용해 방어 체계를 강화하는 동시에 탁월한 쇼핑 경험을 보장했습니다. 이러한 조치는 인상적인 결과로 이어졌습니다. Zalando의 위협 탐지 정확도가 향상되어 공격자와 실제 고객을 구분하는 능력이 향상되었습니다. 덕분에 Zalando는 실제 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공하면서 악성 봇에 대해 강력한 방어 장벽을 구축할 수 있었습니다.