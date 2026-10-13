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À propos de ASUS
ASUS est une société multinationale renommée pour ses cartes mères, ordinateurs personnels (PC), écrans, cartes graphiques, routeurs et autres solutions technologiques de haute qualité. Avec des effectifs à l'international comptant plus de 5 000 professionnels dédiés à la R&D, ASUS fait figure de leader sur le marché en matière d'innovation et de design. Inspirée par l'esprit de sa marque In Search of Incredible, ASUS a remporté 4 511 prix internationaux en 2017, figure à la 26e place du classement Forbes Global 2000 des plus grandes entreprises mondiales et a été nommée parmi les entreprises les plus admirées au monde par le magazine Fortune.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.