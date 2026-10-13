ASUS est une société multinationale renommée pour ses cartes mères, ordinateurs personnels (PC), écrans, cartes graphiques, routeurs et autres solutions technologiques de haute qualité. Avec des effectifs à l'international comptant plus de 5 000 professionnels dédiés à la R&D, ASUS fait figure de leader sur le marché en matière d'innovation et de design. Inspirée par l'esprit de sa marque In Search of Incredible, ASUS a remporté 4 511 prix internationaux en 2017, figure à la 26e place du classement Forbes Global 2000 des plus grandes entreprises mondiales et a été nommée parmi les entreprises les plus admirées au monde par le magazine Fortune.