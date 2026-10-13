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Background

ASUS

El gigante mundial de la tecnología punta ASUS confía en la plataforma de Akamai para ofrecer y proteger sus experiencias online.

Logo de ASUS

Ubicación

Taipéi, Taiwán 
https://www.asus.com/

Sector

Comercio

Productos

Acerca de ASUS

ASUS es una empresa multinacional conocida por proporcionar las mejores placas base, ordenadores personales (PC), monitores, tarjetas gráficas y routers del mundo, entre otras soluciones tecnológicas de alta calidad. Con una fuerza de trabajo global que incluye a más de 5000 profesionales en el ámbito de I+D, ASUS ha conseguido liderar el sector gracias a sus diseños e innovaciones vanguardistas. Con su lema "In Search of Incredible" (En busca de lo increíble) por bandera, la firma recibió 4511 premios en 2017, se posicionó en el puesto número 26 de las empresas mejor valoradas en la lista Forbes Global 2000 y fue reconocida una de las empresas más admiradas del mundo por Fortune.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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